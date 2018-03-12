Казахстанским почтальонам повысят зарплату

С января 2019 года 9 тысяч сотрудников АО «Казпочта» (с зарлатой менее 25 МРП) будут получать зарплату на 9% больше, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря инициативе Главы государства, после того, как примут все нормативно-правовые акты, у нас появится возможность нашим 9 тыс. сотрудников еще на 9% поднять зарплату», - сказал председатель правления «Казпочты» Сакен Сарсенов в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Напомним, 5 марта Президент РК поручил снизить индивидуальный подоходный налог до 1% для тех, кто получает низкие зарплаты. Позже Премьер-Министр РК обозначил сроки до 1 января 2019 года по снижению ставки рабочим, чья зарплата составляет менее 25 МРП в месяц (60 тысяч 125 тенге).

Сакен Сарсенов отметил также мотивационную программу, которая действует в компании. В зависимости от показателей работы сотрудника в каждом месяце выплачивается доплата. Некоторые получают по второму окладу. Средняя зарплата в Казпочте составляет 109 тысяч тенге.

Анеля Касымова