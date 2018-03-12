Экс-глава КНБ Дутбаев рассказал, чем помог Аблязову

Дутбаев подтвердил, что дал указание прослушивать телефон Ержана Татишева по просьбе Мухтара Аблязова в 2004 году.

Осуждённый бывший глава КНБ РК Нартай Дутбаев выступил в качестве свидетеля на суде по делу Муратхана Токмади, которого обвиняют в убийстве банкира Ержана Татишева. Свидетеля допросили посредством видеоконференции с судом №2 Есильского района Астаны, передаёт корреспондент BNews.kz.

Отбывающий наказание по обвинению в разглашении госсекретов, злоупотреблении властью, присвоении вверенного имущества и отмывании денег Нартай Дутбаев был допрошен по ходатайству со стороны государственного обвинения. Экс-глава КНБ подтвердил, что в середине 2004 года он работал с Аблязовым.

Так, последний в одном из разговоров рассказал ему, что Татишев якобы незаконно присвоил принадлежащие Аблязову активы, а переговоры прошли неудачно.

"Впоследствии я содействовал в получении информации, которая помогла бы ему. В этой связи я поручил поставить на контроль телефон Татишева с целью получения информации", - сказал в суде Нартай Дутбаев.

Со слов Дутбаева, ими были получены сведения о передвижениях банкира, его интересах, рабочих процессах. Также стало известно, что среди знакомых Ержана Татишева был Муратхан Токмади, с которым банкир ездил на охоту, сообщил экс-глава КНБ. Позже эти данные были переданы Аблязову.

На вопрос прокурора Ескалиева, было ли ему известно, что данная информация использовалась Аблязовым для организации убийства Татишева, свидетель ответил отрицательно.

"Нет, мне не было известно. Я понимал, что эта информация ему нужна для проведения переговоров с Татишевым. О том, что эту информацию он будет использовать для убийства Татишева, я не знал", - сообщил Дутбаев.

После этого судья Тлепов спросил экс-главу КНБ о том, сотрудничал ли он с Аблязовым после смерти Ержана Татишева в 2005 году.

"Такое не могу припомнить, но не исключаю, что да", - добавил Нартай Дутбаев.

Ранее в суде экс-глава центра сбора информации КНБ Олег Репников рассказал, что за Татишевым и его родными был установлен контроль по распоряжению Нартая Дутбаева, который в тот период руководил КНБ РК. С его слов, в 2004 году Дутбаев лично вызвал его и поручил начать прослушивать телефон Татишева и еще нескольких лиц. Ещё один свидетель рассказал о прослушивающих устройствах, которые по поручению Мухтара Аблязова устанавливались в кабинете братьев Татишевых. Работавший в 2004-2005 годах в БТА Банке начальником управления внутренней безопасности Султанбек Акпенбетов рассказал, что в 2005-2006 годах ему поступила команда о сборе информации о братьях Татишевых, также ему стала известна информация о связи Мухтара Аблязова с КНБ.

Дело Муратхана Токмади, которого обвиняют в убийстве главы БТА Банка Ержана Татишева в 2004 году, рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области. Главное судебное разбирательство началось 16 февраля. Ранее подсудимый признал свою вину и рассказал суду, что совершил убийство намеренно по поручению Мухтара Аблязова. Всего в ходе слушаний судом было допрошено порядка 80 свидетелей.

Отметим, сегодня также запланированы прения по делу об убийстве Ержана Татишева, на которых станет известно, какое наказание для Токмади запросит гособвинение.

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