Драка мужчин на дороге попала на видео
На кадрах видно, как двое мужчин выясняют отношения и толкают друг друга.
Фото : 12 марта 2018, 15:37
Потасовку, произошедшую между мужчинами на перекрестке между 5,6,7,8 микрорайонами Актау, снял на видео автолюбитель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.
На кадрах видно, как двое мужчин выясняют отношения и толкают друг друга. Один из участников драки ударил оппонента по лицу, на что тот ответил ударом ногой в живот. Всё это время их пытается разнять третий мужчина.
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