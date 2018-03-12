Драка мужчин на дороге попала на видео

На кадрах видно, как двое мужчин выясняют отношения и толкают друг друга.

Потасовку, произошедшую между мужчинами на перекрестке между 5,6,7,8 микрорайонами Актау, снял на видео автолюбитель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

На кадрах видно, как двое мужчин выясняют отношения и толкают друг друга. Один из участников драки ударил оппонента по лицу, на что тот ответил ударом ногой в живот. Всё это время их пытается разнять третий мужчина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!