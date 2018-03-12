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Драка мужчин на дороге попала на видео

На кадрах видно, как двое мужчин выясняют отношения и толкают друг друга.

Фото : 12 марта 2018, 15:37

Потасовку, произошедшую между мужчинами на перекрестке между 5,6,7,8 микрорайонами Актау, снял на видео автолюбитель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

На кадрах видно, как двое мужчин выясняют отношения и толкают друг друга. Один из участников драки ударил оппонента по лицу, на что тот ответил ударом ногой в живот. Всё это время их пытается разнять третий мужчина.


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