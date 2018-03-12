Пятиклассника насмерть сбили возле школы в Алматы
Следствию предстоит выяснить, почему водитель не затормозил перед пешеходным переходом возле школы.
Фото : Алау-ТВ12 марта 2018, 15:41
Ребенок погиб под колесами легкового автомобиля на пешеходном переходе в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Гете напротив школы №31. Как рассказали очевидцы, пятиклассник переходил дорогу по пешеходному переходу, когда в южном направлении двигалась Toyota Corolla.
По невыясненным пока причинам водитель на полном ходу сбил ребенка. Как утверждают свидетели трагедии, мальчик попал под колеса автомобиля.
Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи.
На месте работают сотрудники дорожной полиции и криминалисты для детального выяснения всех обстоятельств ДТП.
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