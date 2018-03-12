Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанку подозревают в вербовке проституток в Узбекистане

Ведется предварительное следствие.

Фото : reuters.com12 марта 2018, 15:46

В Узбекистане задержали гражданку Казахстана. Её подозревают в вербовке девушек для занятия проституцией, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Следственного департамента при МВД РУ.

В сообщении отмечается, что 6 марта в УВД Сырдарьинской области РУ обратилась с заявлением гражданка О.

Девушка рассказала, что 33-летний гражданин Узбекистана и 43-летняя гражданка Казахстана занимаются отправкой девушек за границу для занятия проституцией. Они якобы предложили девушке заняться проституцией на определенных условиях. Она должна была получать ежемесячно 2 тысячи долларов США, из которых 1 тысячу передавать свои работодателям.

"9 марта при проведении оперативных мероприятий сотрудниками органы внутренних дел на таможенном посту "Сырдарья" на территории Сырдарьинской области при попытке незаконного пересечения границы мужчина и женщина были задержаны. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «е,з» частью 2 статьи 135 (торговля людьми, то есть купля-продажа человека либо его вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение в целях его эксплуатации, совершенные: по предварительному сговору группой лиц, с перемещением потерпевшего через Государственную границу Республики Узбекистан) УК РУ", - говорится в сообщении.

Ведется предварительное следствие.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты