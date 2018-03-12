Казахстанку подозревают в вербовке проституток в Узбекистане

Ведется предварительное следствие.

В Узбекистане задержали гражданку Казахстана. Её подозревают в вербовке девушек для занятия проституцией, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Следственного департамента при МВД РУ.

В сообщении отмечается, что 6 марта в УВД Сырдарьинской области РУ обратилась с заявлением гражданка О.

Девушка рассказала, что 33-летний гражданин Узбекистана и 43-летняя гражданка Казахстана занимаются отправкой девушек за границу для занятия проституцией. Они якобы предложили девушке заняться проституцией на определенных условиях. Она должна была получать ежемесячно 2 тысячи долларов США, из которых 1 тысячу передавать свои работодателям.

"9 марта при проведении оперативных мероприятий сотрудниками органы внутренних дел на таможенном посту "Сырдарья" на территории Сырдарьинской области при попытке незаконного пересечения границы мужчина и женщина были задержаны. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «е,з» частью 2 статьи 135 (торговля людьми, то есть купля-продажа человека либо его вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение в целях его эксплуатации, совершенные: по предварительному сговору группой лиц, с перемещением потерпевшего через Государственную границу Республики Узбекистан) УК РУ", - говорится в сообщении.

Ведется предварительное следствие.

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