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Отравившийся угарным газом ребенок скончался в Павлодарской области

Предварительная причина пожара - детская шалость с огнём.

Фото : politeka.net12 марта 2018, 13:53

В квартире в городе Аксу Павлодарской области произошёл пожар, после которого был госпитализирован ребёнок, 2012 года рождения - спасти его не удалось, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Девятого марта, в 17:01, в городе Аксу, на улице Камзина, в пятиэтажном жилом доме, на втором этаже, произошёл пожар на площади пять квадратных метров. Пожар локализован в 17:15 и ликвидирован в 17:20, - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Павлодарской области. - С отравлением угарным газом госпитализирован ребёнок, 2012 года рождения, который скончался в реанимации».

Предварительная причина пожара - детская шалость с огнём. К месту происшествия выезжали девять сотрудников и три единицы техники ДЧС, а также три специалиста на одном автомобиле дежурной следственно-оперативной группы.


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