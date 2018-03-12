ВОЗ предупредила о возможной гибели миллионов людей от неизвестной болезни

Эта эпидемия, по мнению учёных, окажется такой же смертоносной, как грипп испанка.

Миллионы людей рискуют стать жертвами новой глобальной эпидемии. Её причиной станет пока ещё не известная инфекция, которую назвали болезнью Икс. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения, передает Life.ru.

Отмечается, что заболевание может оказаться таким же смертоносным, как грипп испанка, разбушевавшийся в начале прошлого века и унёсший жизни десятков миллионов человек. Учёные считают, что надо заранее подготовить меры для быстрого реагирования.

Болезнь Икс была включена в составленный медиками список эпидемий, которые могут охватить весь мир. Помимо неё среди опасных вирусов оказались лихорадки Ласса, Эбола, Марбург, болезнь Зика, ближневосточный респираторный и острый респираторный синдромы.

Ранее Роспотребнадзор предупредил граждан о вспышке в Гане лихорадки Ласса. Ведомство попросило россиян при планировании поездок в эту страну учитывать данную информацию.

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