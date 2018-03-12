Казахстанцы могут заменить водительское удостоверение онлайн

О возможности онлайн-замены водительского удостоверения рассказал директор департамента по связям с общественностью в ГК «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай, передает Zakon.kz.

«Еще одна возможность от портала электронного правительства. Казахстанцы могут заменить водительское удостоверение на портале Egov. Для этого необходимо иметь ЭЦП. Услуга доступна для граждан РК, проживающих в Астане и Алматы, а также в областных центрах. После авторизации на портале egov.kz требуется заполнить электронную заявку и подписать ее ЭЦП. К заявке прикладывается фотография и скан с изображением подписи. Далее необходимо распечатать сформированное электронное заявление, которое находится в разделе «История получения услуг» личного кабинета. Также необходимо распечатать электронный чек об оплате государственной пошлины. Его можно найти в разделе об истории оплаты услуг», - сообщил в Facebook М.Жуманбай.

Он добавил, что стоимость госпошлины за водительское удостоверение составляет 1,25 МРП (3 007 тенге).

После совершения указанных действий нужно будет проехать в спецЦОН по месту жительства или в РЭП дорожной полиции для получения готового водительского удостоверения. При себе необходимо иметь: распечатанные заявление и чек, водительское удостоверение для обмена,документ, удостоверяющий личность, справки из псих- и нарко- диспансера, а также медицинскую справку 083-формы.