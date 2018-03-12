В Астане прошел международный семинар по Болонскому процессу

Экспертам вручили сертификаты о повышении квалификации.

Сегодня, 12 марта, Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР) совместно с Европейским реестром по обеспечению качества в высшем образовании (EQAR), провело Международный семинар по профессиональному развитию экспертов НААР, передает Zakon.kz.

EQAR с 2005 года является ключевой организацией, обеспечивающей дальнейшее развитие европейского пространства высшего образования путем повышения прозрачности обеспечения качества и предоставления информации об агентствах, действующих на территории европейских стран.

20 июня 2017 года Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР) решением Комитета по регистрации включено в Европейский реестр агентств по обеспечению качества образования (EQAR). Вхождение в EQAR является наивысшим достижением и признанием для аккредитационных органов. Сегодня в Европейский регистр гарантии качества включено 44 агентства из 22 страны. Казахстан стал 23-й страной из 48 стран-участниц Болонского процесса.

Получение статуса НААР признанного агентства является подтверждением соответствия его высоким международным стандартам и свидетельством доверия.

Международный семинар НААР и EQAR был организован на базе Казахской национальной академии хореографии.

Основными спикерами на семинаре выступили президент EQAR Karl Dittrich, директор высшего образования Инспектората по образованию Нидерландов Hendrik Michael (Erik) Martijnse, директор НААР Жумагулова Алина Бакытжановна и председатель Экспертного совета НААР Скиба Марина Александровна.

Основная цель международного семинара - формирование профессионального сообщества по внешней оценке вузов РК и повышение квалификации экспертов НААР для разъяснения последних трендов Болонского процесса.

На семинаре рассмотрели следующие вопросы:

- значение и прогресс развития Болонского процесса;

- роль EQAR в обеспечении качества образования;

- политика и университеты: проблемы и пути обеспечения качества;

- подходы к формированию отчета по внешнему обеспечению качества;

- оценка образования и качество подготовки отчетов;

- роль экспертов в проведении аккредитации.

Международный семинар позволит экспертному сообществу на более качественном уровне проводить оценку образовательных программ и применять свои профессиональные навыки в процессе независимой международной аккредитации. По окончанию международного семинара экспертам были вручены сертификаты о повышении квалификации.

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