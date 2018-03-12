Серийный BMW M8 Gran Coupe: первые изображения

Не секрет, что одной из главных премьер Женевского автосалона 2018 года стало концептуальное 4-дверное купе BMW Concept M8 Gran Coupe, по мотивам которого баварская марка выпустит конкурента моделям Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe и Porsche Panamera.

Презентация стильного прототипа, по определению, не могла остаться не замеченной свободными художниками и независимыми дизайнерами, которые уже готовы показать миру, как будет выглядеть серийный «заряженный» автомобиль BMW M8 Gran Coupe.

То, что вы видите на опубликованном фото, виртуальный проект Никиты Аксенова, который опубликовал изображения «заряженной» машины на популярном сайте Behance. Независимый дизайнер из Санкт-Петербурга не только нарисовал серийный BMW M8 Gran Coupe, но и «наградил» его фирменным синим оттенком.

В настоящее время предполагается, что «заряженные» модели возрождённого семейства BMW 8-Series, включая купе BMW M8 Coupe, кабриолет BMW M8 Convertible и 4-дверное купе BMW M8 Gran Coupe, получат модернизированный двигатель 4.4 V8 с наддувом, мощностью не менее 600 л.с. и 750 Нм.

Via livecars

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