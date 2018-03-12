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Краснокнижных птиц в черных сумках пытались вывезти в ОАЭ

23 сокола-балобана находятся в алматинском питомнике.

Фото : пограничная служба КНБ РК12 марта 2018, 16:17

Отряд пограничного контроля "Астана" Международного столичного аэропорта пресек попытку контрабандного вывоза в ОАЭ 23 птиц исчезающего вида сокола, передает Zakon.kz.

На рейсе сообщением "Астана - Дубай" пограничный наряд изъял контрабандный груз с живыми соколами-балобанами во время его погрузки на самолет.

"При погрузке багажа внимание пограничного наряда привлекли три большие сумки черного цвета, в которых находились деревянные коробки с отверстиями. При досмотре груза обнаружены живые соколы-балобаны. Всего изъято 23 особи краснокнижных птиц", - говорится в сообщении погранслужбы КНБ РК.

Контрабандный груз был передан на хранение в питомник Алматы.


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