Айтжанов прокомментировал нокаут в бою с боксером из России

Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел итоги выступлению отечественных боксеров на турнире в Финляндии.

- Боксеры нашей команды получили хороший боевой опыт - после чемпионата мира лидеры только набирают форму, поэтому им полезен был такой представительный старт. Турнир в Финляндии собирал спортсменов из 15 стран. Приехали боксеры из Англии, Франции, Венгрии, Украины и России. Неплохой состав.

- Прокомментируйте пожалуйста выступление Бека Нурмаганбета, который финальный бой выиграл нокаутом.

- Ему противостоял неплохой боксер из России - 26-летний Артем Агеев. Беку нужно было быть на голову сильнее в этом бою. И он выполнил задачу. Первый раунд был разведочным. Пару раз атаковал сам. Потом дал поработать сопернику и навстречу поймал. Ударил сильнейшей рукой и нокаутировал. Соперник поднялся на счет восемь, но шатался. Официально объявили, что выиграл нокаутом. Бек и в полуфинале себя хорошо проявил. Справился с задачей.

Очень хорошо себя проявил и Камшыбек Кункабаев. Выиграл три боя, и все три у хороших тяжей. Для него это стало очень хорошей боевой практикой. Кайрат Ералиев тоже три боя выиграл. На сборах получил травму, но тут очень ярко выступил. Был на голову сильнее всех. Нужны были эти три боя и Василию Левиту. Хорошие соперники были и у Абылайхана Жусупова. В финале он "разобрал" бронзового призера молодежного чемпионата мира, которого на МЧМ-2016 побеждал другой наш боксер - Садриддин Ахмедов.

- Первоначально должны были участвовать восемь боксеров, но в Финляндию не поехали Закир Сафиуллин и Абильхан Аманкул. А чем причина?

- У Закира была проблема с мышцами. Уйдет какое-то время пока он поправится. У Абильхана гайморит. Есть и другие повреждения.

Добавим, что пять казахстанских боксеров стали золотыми медалистами турнира Gee Bee в Хельсинки - состязание выиграли Кайрат Ералиев, Абылайхан Жусупов, Бек Нурмаганбет, Василий Левит и Камшыбек Кункабаев. "Серебро" выиграл Олжас Байниязов.