Пауль Фогт: У Казахстана есть шанс заложить правильный фундамент страховой системы

Для достижения эффективности любой модели финансирования здравоохранения очень важно ставить четкие индикаторы.

Президент медицинского фонда EurAsia Heart (Швейцария) и СEO Swiss international Medical Group, кардиохирург, профессор Пауль Фогт, посетивший Астану с предложениями о сотрудничестве, рассказал о том, какие проблемы испытывает в его стране система всеобщего медицинского страхования, насколько важно реализовать эффективные рычаги контроля качества медицинской помощи и сдерживания постоянно растущих расходов на здравоохранение, передает Zakon.kz.

- Как работает система медицинского страхования в Швейцарии? И насколько она удовлетворяет запросы населения в доступности и качестве медицинской помощи?

- Здравоохранение Швейцарии основано на обязательном медицинском страховании. С 1996 года каждый житель страны независимо от возраста, социального статуса и гражданства обязан иметь полис обязательного медицинского страхования. Базовый полис включает практически все медицинские услуги, которые необходимы человеку в случае болезни. Помимо этого, больничные кассы оказывают услуги добровольного медицинского страхования, в рамках которого пациенты могут получать дополнительные медицинские услуги, такие как массаж, акупунктура, гомеопатия, посещение психолога, санаторное лечение и так далее. Также можно купить премиум-полис и повысить комфорт при госпитализации (например, отдельную палату в госпитале), а также получить свободный неограниченный выбор лечащих врачей и клиник. Это все здорово!

А теперь смотрите, что происходит на практике. Потребитель медуслуг, выплачивая страховую премию, пытается использовать ее сполна, иногда выходя за рамки страховых гарантий. Имея даже незначительную проблему со здоровьем, пациент сразу бежит в самый большой и лучший госпиталь, подвергает себя расширенному дорогостоящему обследованию, поскольку может себе это позволить в счет страховки. В погоне за удовлетворением запросов клиентов, размеры страховых премий, в свою очередь, непомерно растут. К сожалению, для некоторой группы населения страховые выплаты достигли критического уровня, представляя угрозу семейному бюджету, и очень скоро кто-то не сможет вообще позволить себе медстраховку и эти расходы лягут на плечи государства, которое обязано компенсировать страховые выплаты малоимущим.

Образно говоря, нашу страховую медицину можно сравнить с большим торговым центром, где люди сами выбирают услуги, безгранично тратят деньги, и там, практически, нет контроля над потреблением: никто не может оценить качество оказываемой услуги, необходимость ее оказания и насколько она соответствует стоимости, никто не может проверить правильность назначений.

Непрерывное повышение страховых премий создает достаточно напряженную ситуацию в обществе и в ответ министерство здравоохранения пытается найти некие рычаги, которые позволят умерить расходы на медицинскую помощь, взяв их под контроль.

Фото: Imenno.ru

- Сколько в среднем стоит медицинская страховка в Швейцарии?

- От 200 до 1000 долларов в месяц на человека. Половина выплат осуществляется за счет страховых премий, другая половина покрывается из налогов, которые платит население. Стоимость базовых полисов регулируется государством и не зависит от доходов граждан, но зависит от выбранного типа страховки, возраста и пола страховщика, а также от места его проживания (в городах она выше, так как в крупных населённых пунктах услуги врачей стоят дороже, а люди болеют чаще, чем в сельской местности).

- Что можно предпринять для обуздания расходов на здравоохранение? Ведь традиционно швейцарская медицина занимает лидирующее место в мире, как по качеству, так и по стоимости услуг.

- Качество медицины в Швейцарии действительно самое высокое в мире и у нас самая низкая смертность по сердечно-сосудистым заболеваниям, к тому же Швейцария стоит на втором месте в мире по продолжительности жизни (после Японии) именно благодаря качеству медицины. А вот что касается дороговизны и расходов на медицинское обслуживание, Швейцария очень дорогая и занимает второе место после Соединенных Штатов. Продолжительность жизни в США при этом на 6 лет короче. Но не смотря на то, что самый дорогой продукт в Швейцарии это медицина, пациенты вполне довольны результатом работы врачей.

Но с каждым годом безудержный рост расходов в отрасли все труднее контролировать. Система стала настолько сложной, что в «игру» вступают политики: они пытаются как-то «подкрутить вентиль», урегулировать баланс стоимости и объемов оказанных услуг. Но, честно признаться, это очень трудная задача, или таких «вентилей» понадобится штук 20 одновременно.

Собственно, вполне объяснимый тренд на удорожание медицины вызывает тревогу во многих странах, включая бюджетные системы финансирования, как в Англии, к примеру. Они тоже испытывают аналогичные проблемы, а может быть даже находятся в более трудной ситуации. Англичане не выдерживают умышленно созданных длинных листов ожидания на получение медицинской помощи и выезжают за рубеж, чтобы получить хоть какое-то лечение. Зато есть невероятно дорогие частные клиники, в которых предусмотрена гарантированная поддержка здоровья до самой старости. Нами была инициирована кампания по независимому исследованию и мы предложили свою программу по улучшению страховой системы в стране, она получила высокое одобрение в парламенте и наши рекомендации постепенно внедряются.

Но перестраивать дом всегда сложнее, чем строить новый. Именно поэтому очень важно заложить правильный фундамент страховой системы в самом начале и у Казахстана есть такой шанс. Существует множество факторов, которые определяют доступность и качество страховой медицины. Для достижения эффективности любой модели финансирования здравоохранения очень важно ставить четкие индикаторы: за что платишь деньги и какой результат должен быть достигнут.

Приведу пример не очень удачной оптимизации расходов в нашей стране. Правительство стремится все время экономить деньги и вводит разного рода регуляции. Это привело к закрытию частных врачебных практик, что особенно болезненно сказалось на населении, проживающем в небольших городах и удаленных населенных пунктах. Обращаться в крупные городские клиники не удобно и дорого, как для пациента, так и для государства. Эффективность обслуживания у домашнего врача, который ведет пациента и его семью много лет, выше и качественней.

Мы чуть было не разрушили институт «домашнего врача», но во время остановились, поскольку стало ясно, что вреда от такой экономии больше, чем пользы. Сейчас снова активно развивается эта модель. Подготовка таких специалистов требует ресурсов, и без помощи государства тут не обойтись. Кроме того, чтобы сделать привлекательной профессию домашнего врача, нужно задействовать соцпакеты в виде жилья, хороших зарплат и других условий.

В западно-европейских странах всю систему медстрахования хотят уложить в понятные финансовые рамки и создают контролирующие органы. Но расходы в медицинском секторе распределяются не только непосредственно на медицину, здесь же IT-технологии, софт-программы, аренда помещений, коммунальные расходы, обслуживание персонала и так далее. С одной стороны, мы стремимся сократить расходы, с другой - создаем какой-то еще механизм, который увеличивает их за счет образования дополнительной контролирующей структуры. В конце концов, вся медицинская помощь тянет на 20% финансирования, а все остальное поглощает 80% бюджета. Эффект перевернутой пирамиды. На самом деле, держать в рамках требуется сопровождающие расходы, а саму медицину нужно освободить от границ.

Если говорить о темпах роста затрат в отрасли, то можно привести следующее сравнение. Прожиточный минимум в Швейцарии растет на 3% в год, расходы на здоровье – в 2 раза больше. В стране живут 8,3 млн людей, вся система здравоохранения тратит 75 миллиардов швейцарских франков. В Казахстане, на 18,5 млн жителей выделяется 5-7 млрд долларов, или 3,5% от ВВП государства. У нас на охрану здоровья каждого человека приходится в среднем 10 000 швейцарских франков.

- В маркетинге основным является принцип соотношения цены и качества товара или услуги. Насколько успешно этот принцип работает в медицине?

- Надо признать, что контроль качества в медицине очень важен, поскольку напрямую увязан с расходами. Принципиально система контроля качества должна контролировать не «домашних врачей», что произошло в Швейцарии, а более сложную часть, где происходят оперативные вмешательства, сложные малоинвазивные и интервенционные манипуляции, когда риск неправильных действий может в дальнейшем спровоцировать огромные затраты. И как бы странно это не звучало, в медицинской практике западно-европейских стран, и в Швейцарии, нет должной системы контроля качества медуслуг.

Предполагается, что контроль должен исходить от самих врачей, от профильных объединений. Правительство не может установить процесс контроля качества. К примеру, отрасль, с которой я связан, кардиохирургия. Здесь контроль качества может сыграть огромную роль. Конечно, сами медики не хотят, чтобы их контролировали, и «ковырялись» в их работе. Но, тем не менее, должна быть создана группа экспертов, которая будет контролировать работу госпиталя и отслеживать результаты. Попросту говоря, чтобы контролировать сферу сердечно-сосудистых заболеваний, достаточно 5 компонентов контроля: кто умирает; сколько умирает; кто занес инфекцию, или от чего она произошла; у скольких пациентов произошел инфаркт во время операции (иногда это провоцируется операцией и предоперационными действиями); какое количество пациентов имеет неврологические потери, и сколько пациентов пришли на повторную операцию из-за той же проблемы.

Следующая важная вещь – сразу нужно понять, есть ли показания к операции, или показания к каким-либо медицинским действиям или терапии. В идеальном варианте надо установить контроль сначала над одним из этих аспектов и эффект не заставит себя долго ждать. А после уже переходить к следующей части.

Что касается эффективности страховой системы – не важно, кто платит взносы, оплачена должна быть именно медицинская услуга. Страховка должна оплачивать только медицину, услуги же из смежных областей – массажи, санатории и прочее за счет пациента. Конечно, нельзя упускать и другие факторы: профилактические кампании, пропаганду ЗОЖ и др.

Проводя операции в 20 разных странах, в западно-европейских в том числе, сравнивая десятки позиций, я убедился в очень высоком качестве нашей медицины. Но, с точки зрения цены, систему нужно сделать более оптимальной.

Фото: tagilka.ru

- Применяется ли в Швейцарии система штрафов за ошибки врачей или по жалобам пациентов?

- Практически нет. Как раз отсутствие качества контроля и не дает выявить ошибки врачей. Пациенты могут жаловаться и подавать в суд, но в очень редких случаях процессу дается ход. Большинство жалоб разрешаются в арбитражном суде. В США, например, ведутся многочисленные судебные тяжбы на миллионы долларов, в Германии несколько реже, а у нас это большая редкость и такие случаи получают широкую публичную огласку. В Швейцарии, несмотря на отсутствие контроля, взаимоотношения врача с пациентом доверительные. Пациенты доверяют тому, к кому они пришли. Конечно, государство должно поддерживать эти взаимоотношения изо всех сил, это очень важный фактор успеха.

- Как влияет оплата труда врачей на конечный результат их труда?

- Наша система позволяет врачу, если он хорошо работает, талантлив и повышает квалификацию, иметь высокий доход. Но я все же уверен, что единственным стимулом для врача при выборе профессии, должно быть призвание, а не материальные блага. Другого быть не должно, принципиально. Если кто-то хочет заработать денег, быстро подняться – есть другие сферы деятельности, где это можно сделать быстрее и легче. Врач - это не та профессия. Большую часть своего карьерного пути именно эта мотивация остается решающей.

Наблюдаю и у нас такую тенденцию: большинство моих коллег имеют эту мотивацию на протяжении всей карьеры; другая часть сбилась с этого пути, и ушла в другое направление. Не заботиться о хорошем результате, но зарабатывать деньги. Введение контроля качества и должно отсеять эту вторую группу.

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