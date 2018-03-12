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В Атырауской области собирают гуманитарную помощь для пострадавших от подтопления в ВКО

12 марта на базе молодежного ресурсного центра был открыт штаб по сбору гуманитарной помощи.

Фото : www.tumen.ru12 марта 2018, 16:29

По инициативе управления по вопросам молодежной политики региона был открыт штаб по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от подтопления в ВКО. Помимо этого, ряд государственных служащих Атырауской области изъявили желание перечислить денежную помощь пострадавшим, сообщает пресс-служба акима Атырауской области.

Как рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики Атырауской области Роллан Куспан, в понедельник, 12 марта на базе молодежного ресурсного центра был открыт штаб по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от подтопления в Восточно-Казахстанской области.

- Данную инициативу горячо поддержали представители всех молодежных организаций, - сообщил Роллан Куспан. –Cбор гуманитарной помощи для пострадавших от подтопления будет вестись до 19 марта. После того как она будет собрана, мы отправим ее в Восточно-Казахстанскую область. Помимо этого наши волонтеры изъявили желание поехать на место подтопления и оказывать посильную помощь в его устранении.


Также, аппаратом акима Атырауской области и рядом управлений объявлен сбор средств для денежной помощи пострадавшим от подтопления. Деньги в размере однодневной заработной платы государственных служащих будут перечислены на счет пострадавших от подтопления после открытия специального счета.


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