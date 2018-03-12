В Атырауской области собирают гуманитарную помощь для пострадавших от подтопления в ВКО

12 марта на базе молодежного ресурсного центра был открыт штаб по сбору гуманитарной помощи.

По инициативе управления по вопросам молодежной политики региона был открыт штаб по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от подтопления в ВКО. Помимо этого, ряд государственных служащих Атырауской области изъявили желание перечислить денежную помощь пострадавшим, сообщает пресс-служба акима Атырауской области.



Как рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики Атырауской области Роллан Куспан, в понедельник, 12 марта на базе молодежного ресурсного центра был открыт штаб по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от подтопления в Восточно-Казахстанской области.





- Данную инициативу горячо поддержали представители всех молодежных организаций, - сообщил Роллан Куспан. –Cбор гуманитарной помощи для пострадавших от подтопления будет вестись до 19 марта. После того как она будет собрана, мы отправим ее в Восточно-Казахстанскую область. Помимо этого наши волонтеры изъявили желание поехать на место подтопления и оказывать посильную помощь в его устранении.

Также, аппаратом акима Атырауской области и рядом управлений объявлен сбор средств для денежной помощи пострадавшим от подтопления. Деньги в размере однодневной заработной платы государственных служащих будут перечислены на счет пострадавших от подтопления после открытия специального счета.

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