В Уральске неделю разыскивают мать найденного на кладбище младенца

Тело младенца обнаружили школьники близ кладбища.

Полицейские неделю ведут розыск матери младенца, найденного мертвым в Уральске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следственно-розыскные мероприятия в отношении матери найденного младенца продолжаются», - информировали корреспондента в пресс-службе ДВД ЗКО.

Уголовное дело возбуждено по статье 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка». Напомним, полиция ведет поиски матери новорожденного, оставленного в снежном сугробе в простыне.

Тело младенца обнаружили школьники близ кладбища пригородного поселка Деркул.

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