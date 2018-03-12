В Уральске неделю разыскивают мать найденного на кладбище младенца
Тело младенца обнаружили школьники близ кладбища.
Фото : gtrk-omsk.ru12 марта 2018, 16:31
Полицейские неделю ведут розыск матери младенца, найденного мертвым в Уральске, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Следственно-розыскные мероприятия в отношении матери найденного младенца продолжаются», - информировали корреспондента в пресс-службе ДВД ЗКО.
Уголовное дело возбуждено по статье 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка». Напомним, полиция ведет поиски матери новорожденного, оставленного в снежном сугробе в простыне.
Тело младенца обнаружили школьники близ кладбища пригородного поселка Деркул.
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