Выбежавшую на поле болельщицу "Иртыша" оштрафовали
12 марта 2018, 16:35
Девушка таким образом проявила радость за свою команду.
Болельщица Иртыша во время игры выбежала на поле. За этот поступок ее оштрафовали, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.
Как сообщили в полиции, во время проведения Казахстанской премьер-лиги чемпионата по футболу между командами «Иртыш» – «Атырау», на 40-й минуте второго тайма на футбольное поле выбежала женщина, крича и размахивая шарфом с символикой футбольного клуба Иртыш.
Игра была приостановлена, а сотрудники полиции ярую болельщицу удалили с поля и задержана, после чего матч продолжился.
"Свой поступок 25-летняя женщина объяснила сильным чувством радости за родную команду. По данному факту в отношении женщины начато административное производство по ст.434 КоАП РК (мелкое хулиганство) и постановлением суда она привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 5 МРП. Полиция напоминает жителям и гостям области о неукоснительном соблюдении правил поведения во время проведения футбольных матчей", - отметили в ДВД.
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