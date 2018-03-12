Выбежавшую на поле болельщицу "Иртыша" оштрафовали

Болельщица Иртыша во время игры выбежала на поле. За этот поступок ее оштрафовали, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

Как сообщили в полиции, во время проведения Казахстанской премьер-лиги чемпионата по футболу между командами «Иртыш» – «Атырау», на 40-й минуте второго тайма на футбольное поле выбежала женщина, крича и размахивая шарфом с символикой футбольного клуба Иртыш.

Игра была приостановлена, а сотрудники полиции ярую болельщицу удалили с поля и задержана, после чего матч продолжился.

"Свой поступок 25-летняя женщина объяснила сильным чувством радости за родную команду. По данному факту в отношении женщины начато административное производство по ст.434 КоАП РК (мелкое хулиганство) и постановлением суда она привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 5 МРП. Полиция напоминает жителям и гостям области о неукоснительном соблюдении правил поведения во время проведения футбольных матчей", - отметили в ДВД.