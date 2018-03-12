В аэропорту Катманду разбился самолет
Администрация воздушной гавани предполагает, что причиной крушения самолета могла стать неисправность техники.
Администрация Международного аэропорта Катманду имени Трибхувана отменила все запланированные на понедельник рейсы после крушения самолета авиакомпании US-Bangla, пишет газета Kathmandu Post со ссылкой на источник в воздушной гавани, передает РИА Новости.
Во время захода на посадку самолет, летевший рейсом BS 211 по маршруту Дакка-Катманду, не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от аэропорта. Вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар. Сейчас на месте аварии работают спасатели и пожарные расчеты.
По неподтвержденным данным, на борту самолета находились 67 пассажиров и четверо членов экипажа. Ранее газета Kathmandu Post сообщила, что к настоящему времени спасены и отправлены в близлежащие медучреждения 17 пассажиров. Судьба остальных остается неизвестной.
Администрация воздушной гавани предполагает, что причиной крушения самолета могла стать неисправность техники.
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