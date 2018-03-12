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В аэропорту Катманду разбился самолет

Администрация воздушной гавани предполагает, что причиной крушения самолета могла стать неисправность техники.

Фото : AP Photo / Niranjan Shreshta12 марта 2018, 16:35

Администрация Международного аэропорта Катманду имени Трибхувана отменила все запланированные на понедельник рейсы после крушения самолета авиакомпании US-Bangla, пишет газета Kathmandu Post со ссылкой на источник в воздушной гавани, передает РИА Новости.

Во время захода на посадку самолет, летевший рейсом BS 211 по маршруту Дакка-Катманду, не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от аэропорта. Вскоре после крушения воздушное судно охватил пожар. Сейчас на месте аварии работают спасатели и пожарные расчеты.

По неподтвержденным данным, на борту самолета находились 67 пассажиров и четверо членов экипажа. Ранее газета Kathmandu Post сообщила, что к настоящему времени спасены и отправлены в близлежащие медучреждения 17 пассажиров. Судьба остальных остается неизвестной.

Администрация воздушной гавани предполагает, что причиной крушения самолета могла стать неисправность техники.


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