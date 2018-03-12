В Жезказгане задержан мужчина, разменивавший поддельные деньги у торговцев

Двое потерпевших обратились в полицию.

В Жезказгане задержали подозреваемого в махинациях с фальшивыми деньгами, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

"10.03.2018 года в УВД Жезказгана с заявлением обратилась женщина, 1962 г.р., в котором просит принять меры в отношении неизвестного лица, который 10.03.2018 г., примерно в 10:30 часов, на Центральном рынке Жезказгана попросил у нее разменять денежные средства в сумме 10000 тенге, а взамен ей передал фальшивую купюру, достоинством 10000 тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРД по ст.231 ч.1 УК РК", - сообщили в полиции.

11 марта с аналогичным заявлением в полицию обратился мужчина.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД области задержали жителя Жезказгана, который дал признательные показания. При обыске его места жительства были изъяты денежные средства, похожие на поддельные, в сумме 200 долларов (купюрами по 100) США и 49 500 тенге, разными купюрами (500, 1000, 2000, 10000 и 20000).

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводится доследственная проверка.

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