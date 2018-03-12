Количество сделок купли-продажи жилья в январе-феврале 2018 года составило 34 131
В феврале 2018 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 17 751 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 8,4%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-февраль 2018 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 2,9 %.
|
Сделки купли-продажи жилья
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
Область
|
Количество
сделок
купли-продажи
за февраль
|
из них:
|
февраль 2018 г. к
|
январь- февраль
2018г.
к январю- февралю
2017г.
|
индивидуаль-
ные дома
|
квартиры
в много-
квартирных
домах
|
январю
2018г.
|
февралю
2017г.
|
Республика Казахстан
|
17751
|
4714
|
13037
|
8,4
|
4,6
|
2,9
|
Акмолинская
|
778
|
322
|
456
|
19,3
|
10,7
|
0,1
|
Актюбинская
|
1319
|
172
|
1147
|
42,6
|
39,7
|
31,5
|
Алматинская
|
1088
|
719
|
369
|
11,7
|
5,6
|
-1,8
|
Атырауская
|
379
|
135
|
244
|
-6,9
|
26,8
|
31,9
|
Западно-Казахстанская
|
555
|
170
|
385
|
-9,9
|
15,9
|
23,7
|
Жамбылская
|
529
|
257
|
272
|
-4,3
|
-1,3
|
-4,3
|
Карагандинская
|
1790
|
259
|
1531
|
0,2
|
5,5
|
7,2
|
Костанайская
|
962
|
293
|
669
|
10,3
|
18,5
|
17,3
|
Кызылординская
|
312
|
172
|
140
|
-3,1
|
13,0
|
16,3
|
Мангистауская
|
842
|
200
|
642
|
6,3
|
7,7
|
-5,8
|
Южно-Казахстанская
|
1418
|
767
|
651
|
-4,6
|
6,4
|
9,0
|
Павлодарская
|
679
|
131
|
548
|
22,1
|
26,2
|
-8,0
|
Северо-Казахстанская
|
556
|
267
|
289
|
28,4
|
14,9
|
5,8
|
Восточно-Казахстанская
|
1313
|
447
|
866
|
13,9
|
6,2
|
5,0
|
г. Астана
|
2780
|
82
|
2698
|
11,2
|
-4,7
|
-2,9
|
г. Алматы
|
2451
|
321
|
2130
|
4,3
|
-15,7
|
-10,2
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 3.03.2018 г.
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