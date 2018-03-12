Количество сделок купли-продажи жилья в январе-феврале 2018 года составило 34 131

В феврале 2018 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 17 751 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 8,4%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-февраль 2018 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 2,9 %.

Сделки купли-продажи жилья в процентах, прирост +, снижение - Область Количество сделок купли-продажи за февраль из них: февраль 2018 г. к январь- февраль 2018г. к январю- февралю 2017г. индивидуаль- ные дома квартиры в много- квартирных домах январю 2018г. февралю 2017г. Республика Казахстан 17751 4714 13037 8,4 4,6 2,9 Акмолинская 778 322 456 19,3 10,7 0,1 Актюбинская 1319 172 1147 42,6 39,7 31,5 Алматинская 1088 719 369 11,7 5,6 -1,8 Атырауская 379 135 244 -6,9 26,8 31,9 Западно-Казахстанская 555 170 385 -9,9 15,9 23,7 Жамбылская 529 257 272 -4,3 -1,3 -4,3 Карагандинская 1790 259 1531 0,2 5,5 7,2 Костанайская 962 293 669 10,3 18,5 17,3 Кызылординская 312 172 140 -3,1 13,0 16,3 Мангистауская 842 200 642 6,3 7,7 -5,8 Южно-Казахстанская 1418 767 651 -4,6 6,4 9,0 Павлодарская 679 131 548 22,1 26,2 -8,0 Северо-Казахстанская 556 267 289 28,4 14,9 5,8 Восточно-Казахстанская 1313 447 866 13,9 6,2 5,0 г. Астана 2780 82 2698 11,2 -4,7 -2,9 г. Алматы 2451 321 2130 4,3 -15,7 -10,2

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 3.03.2018 г.