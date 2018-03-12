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Количество сделок купли-продажи жилья в январе-феврале 2018 года составило 34 131

 

В феврале 2018 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 17 751 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 8,4%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-февраль 2018 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 2,9 %.

Сделки купли-продажи жилья

в процентах, прирост +, снижение -

Область

Количество

сделок

купли-продажи

за февраль

из них:

февраль 2018 г. к

январь- февраль

2018г.

к январю- февралю

2017г.

индивидуаль-

ные дома

квартиры

в много-

квартирных

домах

январю

2018г.

февралю

2017г.

Республика Казахстан

17751

4714

13037

8,4

4,6

2,9

Акмолинская

778

322

456

19,3

10,7

0,1

Актюбинская

1319

172

1147

42,6

39,7

31,5

Алматинская

1088

719

369

11,7

5,6

-1,8

Атырауская

379

135

244

-6,9

26,8

31,9

Западно-Казахстанская

555

170

385

-9,9

15,9

23,7

Жамбылская

529

257

272

-4,3

-1,3

-4,3

Карагандинская

1790

259

1531

0,2

5,5

7,2

Костанайская

962

293

669

10,3

18,5

17,3

Кызылординская

312

172

140

-3,1

13,0

16,3

Мангистауская

842

200

642

6,3

7,7

-5,8

Южно-Казахстанская

1418

767

651

-4,6

6,4

9,0

Павлодарская

679

131

548

22,1

26,2

-8,0

Северо-Казахстанская

556

267

289

28,4

14,9

5,8

Восточно-Казахстанская

1313

447

866

13,9

6,2

5,0

г. Астана

2780

82

2698

11,2

-4,7

-2,9

г. Алматы

2451

321

2130

4,3

-15,7

-10,2

 Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 3.03.2018 г.

 

12 марта 2018, 16:46
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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