Объем международных резервов Казахстана превысил $90,8 млрд

Объем международных резервов Казахстана в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 0,15 процента, с начала года - на 1,95 процента, до 90,802 млрд долларов США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным Национального банка РК, объем валовых международных резервов Казахстана в феврале увеличился на 0,27 процента (в январе-феврале - на 2,24 процента) до 31,434 млрд долларов, в том числе объем чистых международных резервов увеличился на 0,29 процента (+2,26 процента) до 30,915 млрд долларов.

Объем активов Национального фонда РК составил 59,368 млрд долларов, увеличившись на 0,09 процента (+1,8 процента). Объем активов в свободно конвертируемой валюте составил 18,404 млрд долларов, продемонстрировав в предыдущем месяце рост на 0,76 процента (с начала года - на 0,86 процента). Объем активов в золоте уменьшился на 0,41 процента (+4,26 процента) до 13,03 млрд долларов.

Асхат Ахметбеков