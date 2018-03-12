Центр миграционных услуг откроют в Алматы

Время оформления разрешения на работу для мигрантов сократится с 5 дней до 60 часов.

О сокращении бумажного оборота в алматинских ЦОНах рассказала директор департамента Центра обслуживания населения города Алматы Асель Мамажанова на площадке региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы департамента, механизм Paper free позволит сократить бумажный оборот на 24 млн справок в год, исключит необходимость похода за ними, сократит нагрузку на операционные залы ЦОН-ов и сделает еще один шаг в реализации программы «Цифровой Казахстан».

«Кроме того, ведется работа для мобильных приложений. Уже функционирует Telegram-бот, где можно посмотреть ближайший ЦОН, его загруженность, а также в режиме онлайн осуществить бронирование и прийти в тот ЦОН, который удобен», - рассказала Асель Мамажанова. Сократится время оформления разрешения на работу для мигрантов с 5 дней до 60 часов. Это станет возможным после открытия в Алматы Центра миграционных услуг. «Создаются все необходимые комфортные условия не только для граждан Казахстана, но и для приезжих. Мы разместим в одном здании все необходимые службы - банки, страховые компании, медучреждения, налоговую службу. Здесь можно будет сразу пройти медицинский осмотр, дактилоскопию, оформить страховой полис, а также получить ИИН. Это в значительной степени сократит время на оформление документов, что положительно повлияет и на инвестицион­ную привлекательность нашей страны»,- пояснила Асель Мамажанова.

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