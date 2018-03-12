В Таджикистане госслужащих заставят выходить по выходным на физзарядку

Независимо от того, является этот день рабочим или выходным, участвовать в ней обязаны все госслужащие, без исключения.

В Таджикистане сотрудников всех государственных ведомств, учреждений и организаций заставят в субботу участвовать в утренней зарядке, передает Ca-news.org.

Уже составлен график, согласно которому ведомства будут проводить субботние зарядки, и определены места, где каждое ведомство будет ее проводить, сообщили «АП» в Комитете по делам молодежи и спорта Таджикистана, сообщает АП.

Инициатором этого новшества, заимствованного у советского прошлого, выступил Исполнительный аппарат президента Таджикистана, с целью пропаганды здорового образа жизни и физической культуры.

На подобную зарядку в прошлую субботу, 10 марта, у столичного «Манежа» вышли служащие Комитета по строительству и архитектуры страны.

В предстоящую субботу, 17 марта, на зарядку в семь утра выйдут сотрудники Госкомитета по телерадиовещанию, комитета по землеустройству и геодезии, комитета по делам женщин и семьи, а также сотрудники комитета по охране окружающей среды, воспитанники государственных спортшкол, студенты Педуниверситета.

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