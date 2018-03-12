В Греции вступились за прервавшего матч вооруженного российского бизнесмена

Саввиди выбежал на поле после того, как на 90-й минуте судья встречи Гиоргос Коминос не засчитал гол его команды

В пресс-службе греческого клуба ПАОК прокомментировали поведение его владельца — российского бизнесмена Ивана Саввиди, выбежавшего на поле в ходе матча своей команды против АЕКа. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на РБК.

«Да, он выбежал на поле. Да, это нарушение правил. Но там сложилась провокационная футбольная ситуация. Сначала засчитали гол, потом не засчитали, нужно знать историю греческого футбола. Но говорить о том, что российский бизнесмен угрожал оружием тренеру или еще кому-то, это не соответствует действительности», — отметил представитель греческого клуба.

Инцидент произошел 11 марта. Саввиди выбежал на поле после того, как на 90-й минуте судья встречи Гиоргос Коминос не засчитал гол его команды, усмотрев в эпизоде с взятием ворот положение вне игры. Сообщается, что россиянин имел при себе оружие и угрожал судье. Охрана сумела вмешаться и оттащила предпринимателя от Коминоса, который решил завершить встречу.

После 25 матчей чемпионата Греции в активе лидера турнира афинского АЕК 55 очков. ПАОК идет на третьем месте с 50 очками.