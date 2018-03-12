Ю.Аслан назначен Председателем Правления АО «Capital Bank Kazakhstan»

В Банк Ю.Аслан был приглашен в качестве Советника Председателя Совета Директоров в декабре 2017 года.

Решением СД АО «Capital Bank Kazakhstan» (далее «Банк») от 28.02.2018г. Юсуф Зия Аслан назначен Председателем Правления Банка. Данное назначение является неотъемлемой частью плана мероприятий, одобренного Советом Директоров и Акционером Банка.

Ю.Аслан имеет обширный опыт работы в банковской сфере, включая аудит, руководящие позиции в международных финансовых институтах РК и зарубежья. В частности, Ю.Аслан работал на различных позициях служб внутреннего аудита в турецких и международных финансовых институтах, включая руководящие позиции. С 2011 года Ю.Аслан работал на руководящих позициях в Bankpozitiv Kazakhstan и с 2013 года был назначен на должность Председателя Правления – члена Совета Директоров Банка. После продажи Bankpozitiv Kazakhstan Евразийскому Банку в 2015 году, он руководил процессом присоединения Bankpozitiv к Евразийскому Банка в качестве Советника Председателя и позднее – в качестве Заместителя Председателя-члена Правления Евразийского Банка.

С декабря 2017 года Ю.Аслан является независимым директором Совета Директоров АО «АК Алтыналмас».

В Банк Ю.Аслан был приглашен в качестве Советника Председателя Совета Директоров в декабре 2017 года. С 28.02.2018 года назначен Председателем Правления Банка.

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