Тренер "Астана Арланс" прокомментировал разгромное поражение от "патриотов" в WSB

Главный тренер клуба "Астана Арланс" Нурлан Акурпеков в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал итоги проигранной матчевой встречи с "Патриот Боксинг Тим" во Всемирной серии бокса (WSB).

- Нурлан Сакенович, после матча в Санкт-Петербурге широко обсуждается поединок Нурсултана Аманжолова и Шигабутдина Алиева. Российские комментаторы считают, что там был нокаут.

- Я с ними согласен. Секунд 20 его продержали... Это не ошибка, это опыт судьи. Придержал время, сделал вид, что тот подскользнулся, и дал ему восстановиться. Потом начал считать нокдаун. Секунд семь-восемь не считал нокдаун, а это время пошло на восстановление. Если бы он сразу начал отсчет, то боксер, может быть, и не восстановился. Если бы собрался, то Нурсултан бы его добил. Считай, нокаут. Бой с явным преимуществом выиграл бы Нурсултан.

- В начале рефери даже показал, что там ничего не случилось и боксер упал не от удара. Но на повторе видно, что прошел чистый удар по корпусу.

- Да, там чисто по печени попал. Можно было дать и замечание. Предупреждение. Соперник ведь и головой бил Нурсултана.

- А в каких весах еще были похожие ситуации?

- В категории до 52-х килограммов наш боксер красиво работал и по очкам обыграл. И 60 килограммов. Они потом признали, что их боксер только боролся. 3:2 в нашу сторону должно было быть.

- То есть, наши парни должны были выиграть со счетом 3:2? Если рассуждать спокойно, забыв про эмоции.

- Да. После матча и супервайзер подошла и извинилась за некоторые моменты.

- Поединок Аманжолова с Алиевым уже сравнивают с олимпийским противостоянием Левита и Тищенко. Есть похожие черты. В начале боя Алиев был неплох, но затем заметно стал уступать.

- Да. У Нурсултана тоже были ошибки, но это характерно для бокса. Для тяжей. Удары у них тяжелые. Тем более, первый нокдаун получил Нурсултан. А так, по всем параметрам он выиграл этот бой. И по количеству ударов. И... Этот нокаут. Он же не восстановился бы. Если бы он сразу счет открыл, и тот восстановился, может быть, и третий нокдаун был бы или нокаут.

Сейчас и протест не подашь. Должен такую ситуацию супервайзер решать. Если не решил, то результат дальше пошел.

- То есть, супервайзер должна была принять меры?

- Она должна была проявить инициативу. А тренеры и представители команд протест подать не могут.

- А Вы не обратили внимание, что на официальном сайте турнира висит результат в пользу Аманжолова? Один судья отдал победу со счетом 49:45, а у двух других - ничья.

- Это тоже обсуждению не подлежит. Раз судья дал, так и должно быть. Где судьи ничью дали, должны давать по решению одного судьи. Последний раунд тоже не обсуждается - дали предупреждение. И все три судьи, автоматически, должны были отдать его Нурсултану. Много ошибок было.

- И в раунде с двумя нокдаунами. С учетом двух нокдаунов счет должен быть в пользу Аманжолова в раунде 10:8 или 10:7, а дали только 10:9.

- Бесспорно. Аманжолов выиграл. Но праздник для россиян состоялся. В зале все были довольны. Наши ребята все бились до конца. Были зрелищные бои. Бахтияр Артаев остался доволен командой. Никто не струсил. Шаг назад не делал. Только за победой выходили на ринг. Молодцы!

Для россиян важна была эта победа, ведь иначе они могли не выйти в плей-офф. Они - боксерская держава. Спасибо нашим болельщикам. Кто в боксе понимает, тот знает, что мы не проиграли.

Напомним, казахстанский клуб "Астана Арланс" разгромно проиграл в Санкт-Петербурге команде "Патриот Боксинг Тим". Для трехкратных чемпионов Всемирной серии бокса поражение стало первым в сезоне.