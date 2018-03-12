Назначен председатель правления Capital Bank Kazakhstan

Решением СД АО «Capital Bank Kazakhstan» (далее Банк) от 28 февраля 2018 года Юсуф Зия Аслан назначен председателем правления Банка. Данное назначение является неотъемлемой частью плана мероприятий, одобренного советом директоров и Акционером Банка.

Юсуф Аслан имеет обширный опыт работы в банковской сфере, включая аудит, руководящие позиции в международных финансовых институтах РК и зарубежья. В частности, Юсуф Аслан работал на различных позициях служб внутреннего аудита в турецких и международных финансовых институтах, включая руководящие позиции. С 2011 года Юсуф Аслан работал на руководящих позициях в Bankpozitiv Kazakhstan и с 2013 года был назначен на должность председателя правления — члена совета директоров Банка. После продажи Bankpozitiv Kazakhstan Евразийскому банку в 2015 году, он руководил процессом присоединения Bankpozitiv к Евразийскому Банка в качестве советника председателя и позднее — в качестве заместителя председателя — члена правления Евразийского банка.

С декабря 2017 года Ю. Аслан является независимым директором совета директоров АО «АК Алтыналмас».

В Банк Юсуф Аслан был приглашен в качестве советника председателя совета директоров в декабре 2017 года. С 28 февраля 2018 года назначен председателем правления Банка.