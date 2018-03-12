Судебная защита бизнеса

Вопросам создания благоприятной бизнес-среды в Казахстане уделяется огромное внимание. Для ее обеспечения необходима и крайне важна надлежащая правовая защита предпринимательства и гарантий собственности.

Согласно статье 26 Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности.

Таким образом, государство гарантирует свободу предпринимательской деятельности и обеспечивает ее защиту и поддержку.

Высока роль в этом процессе судебных органов республики.

25 августа 2014 года между Национальной Палатой предпринимателей «Атамекен» и ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК» подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве.

Основная цель подписания Меморандума - системное сотрудничество в области защиты прав предпринимателей, основанное на принципах верховенства закона, соблюдения справедливости и открытости.

С момента подписания Меморандума судами республики и НПП «Атамекен» проводится плодотворная работа, направленная на повышение эффективности судебной защиты прав и законных интересов бизнеса, посредством обмена информацией, аналитической работы, проведения совместных мероприятий: круглых столов, семинаров, тренингов, презентаций.

13 октября 2017 года в Верховном Суде Республики Казахстан состоялась встреча с представителями НПП «Атамекен». Целью встречи явилось обсуждение текущих вопросов по улучшению бизнес-среды в Казахстане. По итогам совещания принято решение о разработке Дорожной карты с указанием конкретных мер сотрудничества.

В настоящее время Верховным Судом Республики Казахстан реализуется проект «Судебная защита бизнеса». В рамках реализации указанного проекта во всех регионах республики проводятся мероприятия по взаимодействию с филиалами Национальной палаты предпринимателей «Атамкен» и бизнес-сообществами на местах.

Широкое освещение в средствах массовой информации, социальных сетях получил проводимый Верховным Судом Республики Казахстан республиканский семинар на тему: «Судебная практика разрешения корпоративных споров» в ноябре 2017 года. Семинар прошел в режиме видеоконференцсвязи с приглашением представителей НПП и бизнес-сообщества. По завершению республиканского семинара, в суде г.Астаны, с участием судей СМЭС г.Астаны состоялся конструктивный диалог с представителями бизнес-сообщества по указанной теме, где представители крупного и малого бизнеса поделились проблемами, с которыми наиболее часто сталкиваются в корпоративных спорах, поддержали инициативу Верховного Суда в проведении подобных мероприятий.

21 декабря 2017 года подписан Меморандум о сотрудничестве между судом г. Астаны и филиалом НПП «Атамкен» по г. Астане, целью которого стороны определили дальнейшее активное взаимодействие по вопросам совершенствования законодательства, затрагивающего права и законные интересы субъектов предпринимательства, организационно-правовое обеспечение защиты прав бизнес-сообщества.

Специализированным межрайонным экономическим судом г. Астаны проводится активная работа по реализации проекта «Судебная защита бизнеса».

На базе Специализированного межрайонного экономического суда 23 февраля 2018 года проведена презентация вновь принятого Налогового кодекса и договора о Таможенном Кодекса ЕАЭС, введенных в действие с 01 января 2018 года. В программе мероприятия перед представителями бизнес-сообщества г. Астаны выступили судьи суда г.Астаны, СМЭС г. Астаны, представители Департамента государственных доходов г.Астаны. Выступающие в доступной форме, в сопровождении видео-слайдов, рассказали об основных новеллах налогового и таможенного законодательств, особенностях судебной практики рассмотрения споров по данной категории.

На постоянной основе в суде проводятся круглые столы по актуальным темам, с приглашением представителей государственных органов, НПП «Атамекен», бизнес-сообщества г. Астаны. Особый интерес и положительные отклики среди приглашенных представителей бизнеса вызвали круглые столы по вопросам применения земельного законодательства, договорного права, о государственных закупках, о реабилитации и банкротстве. По итогам каждого из круглых столов, судьями разрабатываются методические рекомендации по вопросам правильного составления исковых заявлений, досудебной подготовки и особенностям рассмотрения того или иного спора.

В текущем году СМЭС г. Астаны запланировано проведение круглых столов на темы: «Судебная практика при рассмотрении гражданских дел об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц и государственных служащих», «Судебная практика по земельным спорам», где судьи суда поделятся наиболее актуальной информацией по указанным темам, ответят на интересующие вопросы. Подробная информация о дате и времени проведения указанных мероприятий будет размещена на сайте суда г. Астаны.

Кроме вышеуказанных мероприятий, судьями суда проводится аналитическая работа по актуальным вопросам, связанным с судебной защитой бизнеса, составляются обобщения, которые находят отражения в публикациях судей в средствах массовой информации, с приведением примеров из судебной практики. Прямой диалог с судейским сообществом на сегодняшний день возможен для представителей бизнеса и посредством социальных сетей.

Большое внимание уделяется судом разъяснительной и правоприменительной работе по альтернативным способам разрешения споров с применением медиации, партисипативной процедуры. За 2017 год СМЭС г. Астаны прекращено производство по 687 делам, в связи с утверждением медиативных соглашений, за 2 месяца 2018 года судом утверждено 181 медиативное соглашение.

В суде на постоянной основе функционирует кабинет медиации, где стороны могут воспользоваться услугами профессиональных медиаторов. К сожалению, оставляет желать лучшего количество споров, завершившихся с применением партисипативной процедуры, когда стороны приходят к соглашению при содействии адвокатов. В связи с чем, хотелось бы обратиться к адвокатам г.Астаны о проявлении активности и инициативы в этом вопросе.

Одним из направлений реализации проекта «Судебная защита бизнеса» является внедрение в судах сервиса «Электронное правосудие». В настоящее время имеется возможность подачи искового заявления, отслеживания движения дела посредством судебного кабинета, участия в суде в режиме видеоконференцсвязи без дополнительных затрат на проезд из других регионов. Все большее применение находит в суде упрощенный порядок судопроизводства, когда решение по делу выносится без вызова сторон, на основании представленных документов, что позволяет экономить как расходы сторон, так и значительно снижает нагрузку на судей. За 2017 г. СМЭС г.Астаны в порядке упрощенного производства с вынесением решения рассмотрено 3 548 дел, за 2 месяца 2018 года - 608 дел.

В своем выступлении по итогам отправления правосудия за 2017 г. председателем Верховного Суда РК Асановым Ж.К. перед судьями республики поставлены глобальные задачи по совершенствованию работы судебной системы в целом, в том числе большое внимание по прежнему уделяется судебной защите бизнеса. В рамках реализации заключенных Меморандумов и дорожной карты, запланирован ряд крупных мероприятий по оказанию информационной, правовой поддержки бизнес-сообщества, созданию в Казахстане благоприятной среды для привлечения инвестиций. Целями дальнейшего развития определены повышение доверия к правосудию и обеспечение верховенства права, через повышение справедливости правосудия, его ответственности и независимости, высокое качество судебных решений и компетентность судей. Приоритетами работы определены дальнейшая реализация Стратегии «Казахстан - 2050», Плана нации 100 конкретных шагов, Программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру». Указанная работа будет проводиться в тесном взаимодействии с представителями НПП «Атамекен».

Рысбеков Мәди Асқарұлы

Председатель специализированного межрайонного экономического суда города Астаны