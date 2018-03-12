Бакытжан Сагинтаев прокомментировал скандал с грантами

Советом по этике при Национальной академии наук РК всего было рассмотрено 110 заявлений.

Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев ответил на критику ученых, обвинивших национальный научный совет в распределении государственных грантов проектам с низкими оценками госэкспертизы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отличие этого года состояло в том, что, во-первых, все заседания национальных научных советов (ННС) фиксировались аудио- и видеозаписью, которые размещены на сайте национального центра государственной научно-технической экспертизы (ГНТЭ). Во-вторых, впервые внедрена процедура «тайного» голосования, которая позволила исключить влияние на итоговый голос члена совета. Таким образом, была максимально обеспечена публичность и прозрачность работы ННС», - сообщил глава Правительства в ответе на депутатский запрос фракции «Акжол» в Мажилисе Парламента.

По его словам, согласно положению о ННС члены советов могут принимать участие в конкурсе на грантовое финансирование научных проектов в качестве научного руководителя проекта, но не принимают решения по проектам с их участием или участием аффилированных лиц.

«В связи с этим, к примеру, участвовавшие в конкурсе члены ННС по направлению «Информационные, телекоммуникационные и космические технологии, научные исследования в области естественных наук» (ННС по ИТКТ), являющиеся видными учеными в этой области, могли получить гранты. По результатам конкурса из 27 членов ННС по ИТКТ проекты только девяти членов одобрены к финансированию. По итогам рассмотрения советами к финансированию одобрены проекты, имеющие средние и высокие баллы. Так, большинство одобренных ННС по направлению «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции» (ННС по АПК) 66% проектов имеют высокие баллы ГНТЭ, выше среднего 33%, 1 проект имеет средний балл - 19,33», - отметил Бакытжан Сагинтаев.

При этом он объяснил, что более короткий срок работы ННС по АПК по сравнению с другими связан с тем, что советом рассмотрены научные проекты только по грантовому финансированию, тогда как ННС других направлений рассматривали также научные проекты по программно-целевому финансированию. Между тем, как отмечается, в целом составы советов сформированы согласно требованиям положения о ННС. Так, в каждый совет включены зарубежные ученые, являющиеся представителями ведущих мировых научных или научно-образовательных организаций, свободно владеющие английским языком и имеющие индекс Хирша не менее 10 за последние 5 лет.

«По поводу лоббирования интересов сообщаем, что в составе ННС - более 50 процентов членов из бизнес-сообщества, НПП «Атамекен», национальных холдингов и компаний, не являющиеся представителями академической среды. Включение в состав ННС представителей бизнес-сообщества направлено на решение вопросов по сближению задач наук и нужд реальной экономики. На основании вышеизложенного при распределении грантового финансирования на 2018-2020 годы ННС осуществлялась деятельность в рамках законодательства в области науки», - отметил Премьер-Министр.

По его словам, Советом по этике при Национальной академии наук РК всего было рассмотрено 110 заявлений. По результатам заседания шесть научных работ нашли поддержку у части членов совета, но недостаточную для пересмотра решений ННС. 104 работы были признаны как несоответствующие условиям конкурса или значительно уступающие по своему научному уровню и качеству другим обладателям грантового финансирования. «Вместе с тем, уполномоченным органом в области науки ведется работа по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих проведение научной экспертизы и деятельность ННС для дальнейшего обеспечения прозрачности и объективности принимаемых решений. Данная работа будет широко обсуждена в научном сообществе», - заключил Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, ряд ученых обратился в партию «Нур Отан» с просьбой вмешаться в разразившийся скандал. В частности, по их словам, речь идет о грубейшем нарушении правил проведения распределения грантов национальными научными советами. Решениями ННС, председателями которых являются руководители институтов, на финансирование проведены проекты собственных институтов с низкими баллами экспертизы, а проектам с высоким баллом экспертизы отказано в финансировании. Напомним, что по правилам процедура рассмотрения научных заявок состояла из двух этапов: оценки международными экспертами и принятия финального решения ННС.





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