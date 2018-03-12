Вопросы борьбы с коррупцией обсудили лидеры религиозных объединений Алматы

В городе проводится большая работа по выявлению и предупреждению коррупционных проявлений.

В акимате г. Алматы прошло заседание Клуба лидеров религиозных объединений города, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие проходило под председательством руководителя Управления по делам религий города Айдара Есенбекова. В работе Клуба приняли участие заместитель руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы Геннадий Данияров, председатели и представители религиозных объединений южного мегаполиса.

Лидеры основных религиозных объединений заявили о своей готовности обсудить актуальные вопросы выполнения программы борьбы с коррупцией, а члены Клуба пригласили всех неравнодушных религиозных сограждан поддержать эту инициативу. На заседание были вынесены вопросы укрепления взаимодействия между религиозными объединениями в деле воспитания горожан в духе высокой гражданственности и патриотизма и выполнения задач по борьбе с коррупцией.

Открывая заседание, Айдар Есенбеков обратился к руководителям религиозных объединений со словами «За каждым из вас стоят тысячи людей-прихожан, вы можете объяснять им пагубность коррупционных проявлений, в борьбе с этим злом религиозные объединения играют большую роль».

По словам Геннадия Даниярова, в данный момент одним из направлений деятельности государственных органов является работа по сдерживанию коррупционных проявлений на самом корню.

- То есть предупреждать все слои населения, чтобы они не давали и не брали взятки, - подчеркнул Данияров. – Поэтому 90 процентов нашей работы составляет профилактика коррупционных правонарушений. Мы об этом стараемся сообщать везде, расклеиваем плакаты с обращениями к горожанам в автобусах, в кинотеатрах, сообщаем на квитанциях за коммунальные услуги и так далее, чтобы люди, если столкнутся с коррупционными проявлениями, сразу сообщали об этом в соответствующие органы.

Как сообщил Айдар Есенбеков, в Алматы проводится очень большая работа по выявлению и предупреждению коррупционных проявлений.

- В городе у нас зарегистрированы 179 религиозных объединений, представляющих 17 конфессий, - говорит он. – Также функционируют 49 мечетей. Мы призываем вас всех участвовать в борьбе с проявлениями коррупции.

О том, какие меры используются в городе по предотвращению коррупции, рассказал руководитель управления профилактики коррупции Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы Елнар Игиликов.

- Это антикоррупционный мониторинг, антикоррупционные ограничения и стандарты, анализ коррупционных рисков, финансовый контроль и антикоррупционное просвещение, - отметил он. – В 2017 году в Алматы в результате мониторинга госзакупок были отменены конкурсы 12 организаций на сумму свыше 27 млн тенге. В целях формирования антикоррупционной культуры проведены 702 информационно-разъяснительных мероприятий, 215 круглых столов, в местах массового скопления населения расклеено более 82 112 тысяч антикоррупционных плакатов.

Кроме того, всем 535 тыс. владельцев домов и квартир ежемесячно распространяются антикоррупционные флаера, всего с начала года их распространено более 5,2 млн. Это только часть той большой работы, которая проводится в этом плане в Алматы.





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