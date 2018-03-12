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Песков прокомментировал слова Путина о "пурге"

По его словам, в Кремле неоднократно говорили, что «президент очень требовательный человек» и требовательный начальник.

Фото : globallookpress.com © Dmitry Golubovich12 марта 2018, 18:09

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина, который в интервью NBC заявил, что его пресс-секретарь иногда «несёт пургу», пишет RT.

По его словам, в Кремле неоднократно говорили, что «президент очень требовательный человек» и требовательный начальник.

«И, соответственно, это абсолютно нормальный рабочий процесс. А критика бывает иногда более напряжённая, иногда менее напряжённая, но в целом вряд ли существует пресс-секретарь, который никогда не был критикуем своим руководством. Это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает», — отметил Песков.


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