Возле акимата Актобе произошла перестрелка - СМИ
Об этом сообщают местные СМИ.
Фото : соцсети12 марта 2018, 18:21
Возле акимата в Актобе произошла стрельба, один человек был ранен, передает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Как сообщается в группе aktobe_zello в Instagram, вечером 11 марта неподалеку от областного акимата в Актобе была слышна стрельба. К месту происшествия приехали машины скорой помощи и полиции, которые перекрыли дорогу во дворе по бульвару Абая.
По предварительным данным, один мужчина ранил другого из пистолета. Пострадавшего доставили в больницу, стрелявшего в настоящее время ищут полицейские.
Как сообщил источник в ДВД Актюбинской области, ранение было из травматического пистолета.
Другие подробности выясняются.
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