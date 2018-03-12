Возле акимата Актобе произошла перестрелка - СМИ

Об этом сообщают местные СМИ.

Возле акимата в Актобе произошла стрельба, один человек был ранен, передает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Как сообщается в группе aktobe_zello в Instagram, вечером 11 марта неподалеку от областного акимата в Актобе была слышна стрельба. К месту происшествия приехали машины скорой помощи и полиции, которые перекрыли дорогу во дворе по бульвару Абая.

По предварительным данным, один мужчина ранил другого из пистолета. Пострадавшего доставили в больницу, стрелявшего в настоящее время ищут полицейские.

Как сообщил источник в ДВД Актюбинской области, ранение было из травматического пистолета.

Другие подробности выясняются.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!