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Возле акимата Актобе произошла перестрелка - СМИ

Об этом сообщают местные СМИ.

Фото : соцсети12 марта 2018, 18:21

Возле акимата в Актобе произошла стрельба, один человек был ранен, передает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Как сообщается в группе aktobe_zello в Instagram, вечером 11 марта неподалеку от областного акимата в Актобе была слышна стрельба. К месту происшествия приехали машины скорой помощи и полиции, которые перекрыли дорогу во дворе по бульвару Абая.

По предварительным данным, один мужчина ранил другого из пистолета. Пострадавшего доставили в больницу, стрелявшего в настоящее время ищут полицейские.

Как сообщил источник в ДВД Актюбинской области, ранение было из травматического пистолета.

Другие подробности выясняются.


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