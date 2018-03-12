За убийство сына будут судить жительницу Костанайской области

Главное судебное заседание состоится уже 14 марта.

Жительница Костаная предстанет перед судом за убийство собственного сына, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

Уголовное дело в отношении 46-летней обвиняемой уже поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области. Ее будут судить по статье 99 ч. 1 УК РК (убийство). Как оказалось, трагедия произошла в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года.

«Подсудимая, её супруг и 25-летний сын встретили Новый год, распивая алкогольные напитки. Около 8.00 утра сын подсудимой стал требовать у матери деньги для приобретения спиртного. После чего женщина отказала сыну в удовлетворении просьбы, вследствие чего он разозлился, схватил ее двумя руками за предплечья и толкнул в сторону кухонного шкафа», - сообщили подробности в пресс-службе облсуда.

После этого женщина взяла со стола нож и стала угрожать сыну, при этом нанесла ножом удар в правую руку. В ответ на это сын схватил мать за запястья обеих рук и стал удерживать. Однако последняя нанесла ножом удар в грудь, в результате чего он скончался на месте, отметили в ведомстве.

Теперь женщина предстанет перед судом, главное судебное заседание состоится уже 14 марта.

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