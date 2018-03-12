В Астане цены на жильё показали рост

В целом по стране за год цены на новые квартиры повысились на 1.8%, на вторичные уменьшились на 1.3%.

В Астане в феврале этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого наблюдается увеличение цен как на первичное (+5.2 %), так и на вторичное жильё (+3.4 %). В Алматы последнее также показало небольшой рост (+0.8 %), при этом стоимость новостроек снизилась (—4 %).

В целом же по стране, согласно данным Комитета по статистике РК, за год цены на новые квартиры повысились на 1.8 %, на вторичные уменьшились на 1.3 %.

В первом случае максимальный рост зафиксирован в Талдыкоргане (+56.8 %) и Актобе (+5.1 %). Во втором — заметное снижение отмечено в Актау (—18.4 %) и Павлодаре (—5.6 %)

В феврале средняя цена новостроек по Казахстану составила 260.6 тыс. тенге за 1 кв. м, вторичного жилья — 185.9 тыс.

Самая высокая стоимость первички наблюдается в Астане (327.7 тыс. тенге за 1 кв. м), Атырау (326.3 тыс.) и Алматы (321.3 тыс.), самая низкая — в Таразе (116 тыс.), Кызылорде (141 тыс.) и Талдыкоргане (141.2 тыс.).

Максимальные цены на вторичку отмечены в Алматы (340 тыс. тенге за 1 кв. м), Астане (326.9 тыс.) и Атырау (261.9 тыс.), минимальные — в Кызылорде (123.6 тыс.), Жезказгане (142.3 тыс.) и Актобе (151.5 тыс.).

Что касается арендного жилья, то за год ставки в РК выросли на 3.3 %, а за месяц — только на 0.2 %. При этом в Астане этот показатель составил 16 %.

По итогам февраля самая высокая стоимость аренды отмечена в Астане (2 738 тенге за 1 кв. м), Алматы (2 250) и Актау (2 016), низкая — в Таразе (949), Талдыкоргане (1 038) и Кызылорде (1 048).

Источник: "Крыша"

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