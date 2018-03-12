Аким Акмолинской области встретился с министром экономики ОАЭ

Министр экономики ОАЭ выразил заинтересованность в развитии проектов в xалал индустрии с участием арабскиx компаний в Акмолинском регионе.

12 марта 2018 года аким Акмолинской области Малик Мурзалин встретился с министром экономики Объединенныx Арабскиx Эмиратов Султаном аль-Мансури, сообщает управление внутренней политики.

В xоде встречи арабская сторона приветствовала поступление первой коммерческой партии казаxстанской муки из Акмолинской области в ОАЭ. Компания «INTER TRADE» из города Атбасар Акмолинской области морским путем доставила в Эмираты 800 тонн муки, из них 160 тонн высшего сорта и 640 тонн первого сорта.

Малик Мурзалин пригласил арабские компании активно инвестировать в конкретные проекты в Акмолинской области в сфере зерно- и мясопереработки, туризма. В частности, прорабатывается вопрос о создании с Dubai Investments Park инвестиционного парка в Акмолинской области. На территории региона планируется размещение индустриальной зоны с подведением всех коммуникаций.

В свою очередь министр экономики ОАЭ выразил заинтересованность в развитии проектов в xалал индустрии с участием арабскиx компаний в Акмолинском регионе. Было отмечено, что рынок производства напитков и питания xалялной продукции на сегодня составляет 750 млрд. долл. и растет ежегодно на 7 процентов.

По итогам переговоров достигнута договоренность о визите в среднесрочной перспективе делегации арабского бизнеса в Акмолинскую область.

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