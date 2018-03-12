Аким Астаны поручил создать спецполосу для автомобилей возле аэропорта

Для пассажиров, прибывших с железнодорожного вокзала и ожидающих автобусы, путь к остановке теперь значительно сократится.

Аким столицы Асет Исекешев провел ряд совещаний и совершил рабочий объезд по вопросам благоустройства и удобства инфраструктуры городских объектов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Об инфраструктуре нового железнодорожного вокзала "Нұрлы жол" доложил заместитель акима столицы Сергей Хорошун.

По его словам, для создания комфортных условий по посадке и высадке пассажиров ближе к железнодорожному вокзалу была изменена схема заездов и выездов автобусов общественного транспорта. На сегодняшний день в районе вокзала "Нұрлы жол" курсируют 11 маршрутов. Работы были выполнены совместно с АО "Қазақстан темір жолы".

"Для пассажиров, прибывших с железнодорожного вокзала и ожидающих автобусы, путь к остановке теперь значительно сократится. Вместе с тем для комфорта жителей и гостей столицы добавили количество эскалаторов, ввели в эксплуатацию пассажирские и грузовые лифты. Так, к существующим 52 эскалаторам подключили 12, что позволяет людям подняться и спуститься с первого этажа сразу на третий. В здании нового железнодорожного вокзала теперь функционируют 26 лифтов, из них 6 – являются пассажирскими и 4 – панорамными большой вместимости", - говорится в сообщении.

Еще одним пунктом объезда стала привокзальная площадь международного аэропорта. Жители и гости столицы неоднократно жаловались на неудобство подъездных путей к воздушной гавани столицы. Во время рабочего объезда акимом даны поручения руководству аэропорта совместно с управлением пассажирского транспорта создать на территории парковки аэропорта специальную полосу для автомобилей с минутной остановкой. Данный проект направлен для удобства и комфорта пассажиров и будет внедрен в ближайшее время.

Кроме того, в очередной маршрут объезда вошел проспект Момышулы – Абылай хана, где недавно произошел порыв водопровода. Вследствие малоснежной зимы до 2,5 метров промерз грунт. Причиной аварии стала подвижка грунта. На место порыва водопровода выехало около 100 единиц спецтехники, которые в течение двух часов откачали воду.

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