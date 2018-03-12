Ещё одно общежитие в Кызылорде может рухнуть в любой момент

Такой вывод сделали эксперты комиссии, обследовавшей 22 общежития Кызылорды после недавней трагедии.

Аварийным признали эксперты многоэтажное общежитие по Титова №32 в Кызылорде, сообщает корреспондент BNews.kz.

"По распоряжению акима области Крымбека Кушербаева специально созданная комиссия с привлечением аккредитованных экспертов исследовала техническое состояние всех 22-х общежитий города, чтобы не было повторения случаев, подобных февральскому. Дано заключение, что три общежития находятся в хорошем состоянии, в 18 необходим капитальный ремонт, и одно здание – в аварийном", - рассказал руководитель областного управления ГАСК Марсбек Молдабаев.

Он подчеркнул, что аварийное общежитие также расположено по улице Титова.

"Там был полный подвал воды из-за протекающих коммуникаций. Пришлось на одну ночь в этом доме отключить тепло, воду и канализацию, чтобы откачать тонны воды из подвала. После обследования подвала выяснилось, что на 41-60% из-за постоянного нахождения в воде изношены железобетонные изделия в основании здания. И из-за этого есть угроза обрушения его целиком. Когда это может произойти, через день-два или через год, точно мы сказать не можем. Но объект аварийный", - сказал он.

Молдабаев отметил, что все выводы комиссия предоставила областной и городской администрации, и здесь будут решать дальнейшие вопросы. Основной из них – выселение жильцов многоэтажки.

"Что касается капитальных ремонтов ещё 18 общежитий Кызылорды, то здесь вариант пока видится только один – выполнить работы в рамках программы модернизации ЖКХ, но на это должны дать согласие хозяева квартир в этих домах, - пояснил Молдабаев. - Ведь им платить кредиты за ремонт".

Напомним, в конце февраля обрушился четвертый подъезд общежития, расположенного по улице Титова 16. В общежитии 130 квартир, на момент происшествия в нем было заселено только 45 из них, и в третьем и четвертом подъездах никто не проживал. Обрушился подъезд четвертый, поэтому физически пострадавших граждан нет. Всех жильцов общежития поселили сначала в эвакопункт, потом расселили по временным квартирам.

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