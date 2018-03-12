Во сколько обойдётся ремонт подземных переходов Алматы

Окончание ремонтных работ в подземках намечено на август-сентябрь текущего года. Во время их проведения переходы работать не будут.

На разработку проектно-сметной документации (ПСД) для капитального ремонта 48 подземных переходов Алматы из местного бюджета выделено 359.2 млн тенге. Об этом в ответ на официальный запрос krisha.kz сообщили в акимате города.

В большинстве районов уже проведены конкурсы государственных закупок и определены победители — организации, которые займутся разработкой документации. Далее последует разработка эскизов, экспертиза проектов и сам капремонт. Причём счёт на его проведение (строительно-монтажные работы) будет оплачиваться отдельно — из средств местного бюджета, как пояснили в районных акиматах.

На сегодняшний день в ряде переходов проводится или уже завершился демонтаж торговых точек. Окончание ремонтных работ в подземках намечено на август-сентябрь текущего года. Во время их проведения переходы работать не будут.

В целом планируется изменить облик более 50 подземок Алматы: в Алатауском районе — 5, Ауэзовском — 4, в Алмалинском — 10, Бостандыкском — 12, Жетысуском — 9, Медеуском — 8, Наурызбайском и Турксибском — по три.

К слову, как сказано в ответе акимата Бостандыкского района «Крыше», ПСД подразумевает наличие фотографии эскизов подземок, которые разместят на сайте района и города. Отмечается, что в будущем в подземках Алматы не будут предусмотрены какие-либо объекты предпринимательства.

Отметим, на отчётной встрече с алматинцами аким города Бауыржан Байбек пообещал, что городские подземки станут цивилизованными: в них будет звучать классическая музыка, там всегда будет светло, сухо и уютно.

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