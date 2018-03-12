Глава Парламента Южной Кореи посетил Алматы в рамках официального визита в Казахстан

Делегация ознакомилась с туристическим потенциалом мегаполиса.

В рамках официального визита в Казахстан парламентарии Республики Корея во главе с Председателем Национальной Ассамблеи страны Чон Сэ Гюном посетили Алматы, передает Zakon.kz.

Южнокорейская делегация ознакомилась с туристическим потенциалом мегаполиса, а также посетила музей города и государственный республиканский корейский театр.

В ходе встречи с главой Национальной Ассамблеи Республики Корея аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что между странами сложились теплые взаимоотношения, динамично развивается торгово-экономическое сотрудничество. Кроме того, сегодня в городе проживают треть всех этнических корейцев Казахстана, активно действуют корейские этнокультурные объединения, издается республиканская корейская газета «Корё Ильбо».

В свою очередь Председатель Национальной Ассамблеи Республики Корея Чон Сэ Гюн рассказал, что был очарован красотой и дружелюбием Алматы.

«Мне предстоит поездка в прекрасную столицу Астану - центр политической жизни Центральной Азии. Вместе с тем, я всегда хотел побывать в Алматы, славящимся своими традициями, уютом и горами. Теперь в моем личном списке Алматы всегда будет входить топ самых красивых городов в мире. Кроме того, в вашем городе созданы отличные условия для занятий зимними видами спорта. Об этом свидетельствует активное участие казахстанских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, где наши болельщики искренне болели за Дениса Тена», - сказал Чон Сэ Гюн.

Стоит отметить, что сегодня Республика Корея входит в число 12 крупнейших торговых партнеров Казахстана. В городе Алматы действуют 290 предприятий с участием южнокорейского капитала в сферах торговли, строительства, недвижимости, телекоммуникаций и др. За 2017 год товарооборот между странами составил порядка 1,7 млрд долларов США. В свою очередь товарооборот с Алматы увеличился на 16,7%, составив 163,1 млн долларов США.

Южнокорейскую делегацию сопровождали заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Владимир Божко, депутат Сената Парламента РК Георгий Ким, депутат Мажилиса Парламента РК Майра Айсина.

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