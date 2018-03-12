Многодетная семья готова удочерить избитую пятилетнюю девочку из Астаны

Пятилетняя девочка с травмами головы и тела в детскую городскую больницу №2 Астаны. Полиция Астаны начала расследование по данному факту.

Общественный деятель из Караганды Алия Садырбаева заявила о готовности взять в семью пострадавшую от побоев родственниками пятилетнюю девочку из Астаны, передает Sputnik Казахстан.

Первого марта в детскую городскую больницу №2 Астаны была доставлена пятилетняя девочка с травмами головы и тела. Ребенка с жалобами на общемозговую симптоматику сопровождал ее дядя. При осмотре специалистами больницы у девочки выявлена острая субдуральная гематома головного мозга, после чего ребенок госпитализирован в отделение нейрохирургии, где ей была проведена операция. Ребенок находится под особым наблюдением врачей. Полиция Астаны начала расследование по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему.

"У меня шестеро биологических детей, поэтому мое решение связано лишь с желанием помочь этому ребенку. Девочке опасно находиться в своей семье, с дядей-извергом, который должен быть наказан. Мы готовы взять ребенка под любую форму патронажа, это может быть и опека, и усыновление", — рассказала Садырбаева корреспонденту Sputnik Казахстан.

По предварительной информации, биологическая мать девочки находится в местах лишения свободы.

"Если мать выйдет на свободу и окажется нормальной, адекватной, мы не будем препятствовать их воссоединению, сейчас главное, чтобы ее жизни и здоровью ничего не угрожало, чтобы девочка росла и развивалась в безопасной семейной среде", — пояснила женщина.

В решении принять ребенка Алию поддерживают муж и дети. Передача ребенка в семью — не быстрая процедура, потенциальным опекунам предстоит получить заключение органов опеки и оформить необходимые процедуры.

"Старшей дочери будет 18 лет, младшей – 2,5 года. Муж и дети поддерживают, мы давно это обговаривали, они чутко отзываются на такие вещи. С девочкой мы еще не встречались, но удалось получить предварительную информацию о том, что она получает лечение. Кроме того, мы попытались связаться с детским омбудсменом, но там сказали, что в настоящее время "ее нет". В этой связи у меня возникает вопрос, кто исполняет обязанности в ее отсутствие, как работает эта структура?", — поделилась Садырбаева.

Алия Садырбаева занимается общественной деятельностью, помогая социально незащищенным людям и женщинам, оказавшимся к кризисной ситуации. Основала благотворительный магазин "Рахмет", который работает уже более двух лет.

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