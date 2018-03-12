Умер Олег Табаков

Информацию подтвердили в театре.

В Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Актер умер в окружении семьи в госпитале. Ему было 82 года. По данным РИА ФАН, было принято решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Табаков несколько месяцев находился в больнице. В конце декабря актера ввели в искусственную кому для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Вскоре артист пришел в себя, но никого не узнавал. В январе артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Актера госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. Табаков известен по картинам «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит».

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