После жалоб жителей на гибель скота в Мангистауской области отстрелили 115 собак

По словам местных жителей, погибло порядка 20 голов домашнего скота. Еще 12 животных погибли в минувшие выходные.

В выходные отловлены и отстрелены 30 животных, еще 85 собак - на прошлой неделе. Об этом рассказал Габиден Нуржаубай, аким села Саин Шапагатов, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

На сегодняшний день, как рассказал Габиден Нуржаубай, зафиксировано 33 случая нападения на скот. В селе созданы дежурные службы с участием волонтеров, которые патрулируют улицы по ночам, чтобы нападения не повторялись. В регион прибыли специалисты из Костаная, выигравшие тендер на отлов собак.

- Новые факты нападения, действительно, были выявлены. Отлов бродячих собак активно ведется. На прошлой неделе отстрелены 85 собак, за выходные еще 30 голов. Людей мы предупреждаем, чтобы своих животных они держали на привязи. Поскольку все собаки, которые гуляют без намордников и поводков, попадают под отстрел. Точные детали гибели скота все еще выясняются, но мы считаем, что именно собаки нападают на скот. Некоторые жители видели, когда это происходило. Кроме того, на нападения волков и других диких животных это непохоже. Сейчас по этому вопросу в селе работают ветеринары, - рассказал Габиден Нуржаубай.

Напомним, в начале марта в селе Саин Шапагатов произошли нападения на домашних животных. По словам местных жителей, погибло порядка 20 голов домашнего скота. Еще 12 животных погибли в минувшие выходные.

По словам заместителя акима Тупкараганского района Талгата Алтынгалиева, причиной гибели стали бродячие собаки.

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