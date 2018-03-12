Скончался основатель модного дома Givenchy

Юбер де Живани основал модный дом в 1952 году.

Основатель французского модного дома Givenchy Юбер де Живанши скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на AFP.

Живанши основал свой модный дом в 1952 году. В костюмы, созданные Givenchy, одевались актриса Одри Хепбёрн и первая леди США Жаклин Кеннеди.

Ранее итальянский модельер Лаура Бьяджотти скончалась в Риме в возрасте 73 лет.

#ULTIMAHORA El diseñador de moda Hubert de Givenchy fallece a los 91 años #AFP — Agence France-Presse (@AFPespanol) 12 марта 2018 г.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!