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Скончался основатель модного дома Givenchy

Юбер де Живани основал модный дом в 1952 году.

Фото : globallookpress.com © Oscar Gonzalez12 марта 2018, 19:43

Основатель французского модного дома Givenchy Юбер де Живанши скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на AFP.

Живанши основал свой модный дом в 1952 году. В костюмы, созданные Givenchy, одевались актриса Одри Хепбёрн и первая леди США Жаклин Кеннеди.

Ранее итальянский модельер Лаура Бьяджотти скончалась в Риме в возрасте 73 лет.


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