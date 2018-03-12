Скончался основатель модного дома Givenchy
Юбер де Живани основал модный дом в 1952 году.
Фото : globallookpress.com © Oscar Gonzalez12 марта 2018, 19:43
Основатель французского модного дома Givenchy Юбер де Живанши скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на AFP.
Живанши основал свой модный дом в 1952 году. В костюмы, созданные Givenchy, одевались актриса Одри Хепбёрн и первая леди США Жаклин Кеннеди.
Ранее итальянский модельер Лаура Бьяджотти скончалась в Риме в возрасте 73 лет.
#ULTIMAHORA El diseñador de moda Hubert de Givenchy fallece a los 91 años #AFP— Agence France-Presse (@AFPespanol) 12 марта 2018 г.
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