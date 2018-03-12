В Астане школьница заразилась гепатитом А

Школу на карантин закрывать не планируют.

Случай заражения гепатитом А обнаружен в школе-лицее №72 в Астане у ученицы четвертого класса, сообщили Sputnik Казахстан родители учеников.

Информацию подтвердили в столичном управлении образования, отметив, что закрытия на карантин не требуется.

"В данном случае школу на карантин не закрывают. После выявления проводится комплексная санитарная обработка. В течение месяца, при необходимости больше, администрацией школы проводятся изоляционно-ограничительные мероприятия. В классе, где заболел ребенок, объявляется карантин, школе запрещается принимать вновь прибывших детей, переводить учащихся из класса в класс, также запрещается участвовать в кружках, секциях и культурно-массовых мероприятиях", — сообщили в ведомстве.

За контактами по классу устанавливается медицинское наблюдение, прививочный статус всех детей, проводится ежедневный мониторинг по состоянию здоровья учащихся школы. Также ведется ежедневный учет детей, если наблюдается отсутствие более трех дней, то детей допускают к занятиям при наличии справки от участкового врача.

"Под особый контроль берется ежедневная уборка и генеральная уборка кабинетов, в обязательном порядке с использованием дезинфицирующих средств. Сохраняется активный питьевой режим, проводятся лекции и беседы в рамках санитарно-просветительной работы", — добавили в столичном управлении.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, гепатит А — болезнь печени, вызываемая вирусом. Вирус распространяется в основном при потреблении неинфицированным или невакцинированным человеком пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека. Болезнь тесно связана с отсутствием безопасной воды или пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.

В отличие от гепатита В и С инфицирование гепатитом А не приводит к развитию хронической болезни печени и редко заканчивается смертельным исходом, но может вызывать симптомы, ослабляющие здоровье, и острую печеночную недостаточность.

https://ru.sputniknews.kz/society/20180312/4884161/hepatitis-shkola-astana.html

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