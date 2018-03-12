Названа причина смерти Олега Табакова

Кроме того, уточнено время смерти актера.

У народного артиста СССР Олега Табакова произошёл сердечный приступ, после которого он скончался в Первой градской больнице. Об этом сообщает Лайф. Уточняется, что известного режиссёра не стало в 16:15.

Худрук МХТ имени Чехова провёл последние несколько месяцев, находясь в бессознательном состоянии. Отмечается, что медики изначально делали пессимистичные прогнозы, однако родственники Табакова не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности.

12 марта не стало Олега Табакова. В МХТ имени Чехова уже отменили все вечерние спектакли.

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