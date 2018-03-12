СМИ узнали о гонораре Ефремова за скандальный спектакль в Самаре

Отмечается, что зарплаты других приглашённых артистов ниже. Даже режиссёр спектакля Сергей Газаров получил на 700 тысяч меньше.

Актёр Михаил Ефремов получил за главную роль в скандальном спектакле "Не становись чужим" в театре "Современник" в Самаре 2,5 миллиона рублей, пишет Лайф со ссылкой на ФАН.

Документ имеет название "Протокол № 31806153609 заседания Единой закупочной комиссии по закупке у единого поставщика". В нём отмечается, что Ефремов выступает как "индивидуальный предприниматель" и оказывает услугу театру.

Отмечается, что зарплаты других приглашённых ниже, чем у Ефремова. Так, актёру Сергею Шеховцову положено за репетиции и выступления в первом квартале 2018 года в 10 раз меньше — 255 тысяч рублей.

Вознаграждение режиссёра спектакля Сергея Газарова также скромнее, чем у Ефремова, — 1,8 млн рублей.

Напомним, самарские зрители обвинили Михаила Ефремова в срыве концерта. Как отмечалось, якобы он вышел на сцену в нетрезвом виде и оскорбил людей. Позднее появилось видео скандального спектакля с участием Ефремова в Самаре.

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