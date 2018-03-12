Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В ДВД Актобе рассказали о перестрелке

Начато досудебное расследование.

Фото : из открытых источников12 марта 2018, 20:27

В департаменте внутренних дел Актобе подтвердили информацию о перестрелке, произошедшей возле здания акимата, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным полиции, 11 марта в 08.05 часов в районе супермаркета «Анвар» по проспекту Абая неизвестное лицо произвело выстрелы из травматического оружия в 25-летнего жителя г. Актобе.

Назначена судмедэкспертиза. По данному факту начато досудебное производство по ст.293 ч.3 УК РК (Хулиганство). Назначены необходимые экспертизы.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты