В ДВД Актобе рассказали о перестрелке
Начато досудебное расследование.
Фото : из открытых источников12 марта 2018, 20:27
В департаменте внутренних дел Актобе подтвердили информацию о перестрелке, произошедшей возле здания акимата, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным полиции, 11 марта в 08.05 часов в районе супермаркета «Анвар» по проспекту Абая неизвестное лицо произвело выстрелы из травматического оружия в 25-летнего жителя г. Актобе.
Назначена судмедэкспертиза. По данному факту начато досудебное производство по ст.293 ч.3 УК РК (Хулиганство). Назначены необходимые экспертизы.
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