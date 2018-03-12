В ДВД Актобе рассказали о перестрелке

Начато досудебное расследование.

В департаменте внутренних дел Актобе подтвердили информацию о перестрелке, произошедшей возле здания акимата, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным полиции, 11 марта в 08.05 часов в районе супермаркета «Анвар» по проспекту Абая неизвестное лицо произвело выстрелы из травматического оружия в 25-летнего жителя г. Актобе.

Назначена судмедэкспертиза. По данному факту начато досудебное производство по ст.293 ч.3 УК РК (Хулиганство). Назначены необходимые экспертизы.

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