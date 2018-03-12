Хамство доминирует среди этических нарушений казахстанских госслужащих

Так, из более чем 670 нарушений этики 105 занимает хамство и некорректное поведение.

Среди этических нарушений госслужащих Казахстана первое место занимает хамство. Об этом заявил директор департамента контроля в сфере государственной службы Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Равиль Тюлебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хамство среди коллег занимает первое место в нарушении этики. Так, из более чем 670 нарушений этики 105 занимает хамство и некорректное поведение», - сказал Равиль Тюлебаев в ходе семинара по вопросам повышения уровня этичности государственных служащих.

Вместе с тем он сообщил, что если в 2015 году 75% дел, вынесенных на заседаниях Совета по этике, были связаны с дисциплинарными делами, то уже в 2017 году эта доля сократилась до 49%.

«Существенные изменения произошли и в составах советов. Теперь две трети членов - главные редактора региональных СМИ, представители НПО, научно-педагогическая общественность, депутаты маслихата. Кроме того, члены советов по этике начали работать на самостоятельной основе. Они принимают активное участие в проведении профилактических мероприятий, осуществляют прием граждан. Необходимо отметить, что информированность по деятельности советов по этике, доверие государственных служащих по отношению к ним возросли. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования определения уровня этичности госслужащих, проведенного научно-исследовательским центром «Білім», - добавил Равиль Тюлебаев.

Как было озвучено в ходе заседания, согласно результатам исследования, 73% опрошенных доверяют службе рассмотрения дел и решениям советов по этике. Показатели доверия в Павлодарской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областях превышают 90%. В городе Астане по службе рассмотрения дел решениям Совета по этике доверяют 65% госслужащих.

«Еще одним инструментом продвижения морально-этических ценностей является Институт уполномоченного по этике. Согласно исследованию, информированность госслужащих по городу Астана об уполномоченных по этике составляет 80%. 72% сотрудников знает, по каким вопросам можно обращаться к уполномоченным по этике. 48% сотрудников акимата города Астаны считает работу уполномоченных по этике эффективной. Необходимо принимать все меры по повышению уровня этичности госслужащих, а также строгому соблюдению законодательства в сфере госслужбы. Нашей основной обязанностью является формирование благоприятного морально-психологического климата в коллективе», - подчеркнул Равиль Тюлебаев.

Он также добавил, что по результатам социсследования, 88% населения готовы сообщать о неэтичном поведении госслужащего уполномоченным органам или руководству.

«Это говорит о том, что в стране сформировано активное гражданское общество», - заключил Равиль Тюлебаев.

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