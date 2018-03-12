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Электронные карты пациентов внедряют в поликлиниках Астаны

Ведется работа над созданием электронной очереди.

Фото : inform.kz12 марта 2018, 21:55

В столичных поликлиниках планируют внедрить электронную очередь. Об этом в интервью журналистам сообщила заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Астане Жазира Жылкишиева, пишет Казинформ.

«Мы побывали во всех поликлиниках, изучили основные вопросы, презентовали им наилучшую практику зарубежных и российских поликлиник. Сейчас главные врачи и управление здравоохранения работают над этим вопросом, то есть по созданию электронной очереди, по внедрению электронных карт пациентов и по навигационным вопросам», - сказала Жазира Жылкишиева, рассказывая о проекте «Астана - адалдық алаңы» по повышению имиджа и привлекательности государственного аппарата среди населения.

Отметим, что сегодня Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции и акимат города Астаны провели семинар в формате дискуссии по вопросам повышения уровня этичности государственных служащих и качества оказываемых государственных услуг, а также трансформации сознания госслужащих.


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