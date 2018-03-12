В Минобороне назвали стоимость альтернативной службы в армии

Альтернативную службу могут пройти желающие от 24 лет и старше после прохождения медкомиссии.

В Казахстане начался весенний призыв, в ходе которого более 17 тысяч молодых людей пополнят ряды Вооруженных сил на срочной воинской службе. О том, почему нет смысла откупаться от прохождения службы, сообщил Sputnik Казахстан заместитель начальника департамента — начальник отдела воспитательной и идеологической работы департамента по делам обороны города Астаны Гани Артыков.

В целом в этом году в ряды Вооруженных сил планируется призвать более 35 тысяч призывников.

"35 тысяч — это количество молодых людей, которые должны пополнить ряды Вооруженных сил. Но для отбора такого количества людей мы призываем на медкомиссии большее число призывников — до 40 тысяч человек. Откупаться смысла нет, потому что есть альтернатива. Суть — максимально обучить молодежь военным навыкам", — сказал в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций Гани Артыков.

За последние 15 лет осужденных за уклонение от службы нет.

Как проинформировал представитель городского департамента по делам обороны, альтернативная служба дает возможность гражданам пройти военную подготовку на возмездной основе в возрасте от 24 лет и старше при условии годности по состоянию здоровья.

"Так как у нас Вооруженные силы по количеству небольшие, то мы не можем охватить 100% призывников, поэтому был предложен альтернативный вариант. Для подготовки в военно-технических школах на возмездной основе граждане должны будут подать заявление через ЦОНы, далее пройти медкомиссию, и потом будут зачислены в ряды обучающихся. Отбор проводится постоянно по республике, так что очередей как таковых не существует. Стоимость — 263 158 тенге", — уточнил он.

При этом, по его словам, подготовить одного солдата-срочника в разных рядах войск стоит в среднем около 800 тысяч тенге. В эту сумму входит обмундирование, питание, проезд на место службы, проезд домой на период отпуска и другие моменты.

Согласно правилам, отсрочить от срочной воинской службы призывника могут по состоянию здоровья, семейном обстоятельствам, продолжению образования и по другим причинам. В последнем случае речь идет о преподавателях, врачах сельской местности, депутатах парламента на весь период их полномочий.

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