В период с 21:00 ч 12 марта до 00:30 ч 13 марта 2018 года ИС ЭСФ будет вне доступа

Уважаемые налогоплательщики

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что в период с 21:00 ч 12 марта 2018 года до 00:30 ч 13 марта 2018 года времени Астаны будут проводиться работы по установке пакета обновления Информационной системы «Электронные счета фактуры», включающие в себя следующие задачи:

1. Задачи по оптимизации и доработке бланка ЭСФ:

1.1. Нумерация полей «БИН структурной единицы (филиала) в разделах В, С;

1.2. Буквенное обозначение категории получателя J - «Физ. Лицо».

В связи с чем, в указанный промежуток времени информационная система «Электронные счета фактуры» будет не доступна.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан приносит извинения за причиненные неудобства!