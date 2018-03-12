В период с 21:00 ч 12 марта до 00:30 ч 13 марта 2018 года ИС ЭСФ будет вне доступа
Уважаемые налогоплательщики
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что в период с 21:00 ч 12 марта 2018 года до 00:30 ч 13 марта 2018 года времени Астаны будут проводиться работы по установке пакета обновления Информационной системы «Электронные счета фактуры», включающие в себя следующие задачи:
1. Задачи по оптимизации и доработке бланка ЭСФ:
1.1. Нумерация полей «БИН структурной единицы (филиала) в разделах В, С;
1.2. Буквенное обозначение категории получателя J - «Физ. Лицо».
В связи с чем, в указанный промежуток времени информационная система «Электронные счета фактуры» будет не доступна.
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан приносит извинения за причиненные неудобства!
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